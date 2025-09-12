【無料セミナー】「第一法規喫茶～サブスク化″初″の5シリーズ×生成AIで、実務リサーチを一歩先へ！『D-Books research PLUS』編～」開催決定！

第一法規株式会社詳細・お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/202509kissa/index.html?utm_source=prtimes

▼セミナー概要▼

「依頼者からの相談にすぐ答えたいのに、必要な文献が手元になくて回答を持ち越してしまった…」

「訴訟の戦略を練る際に、裁判所の判断傾向を調べるために専門書を探し回った…」

──そんな経験はありませんか？





「D-Books research PLUS」なら、そんな皆様の課題を解決！これまでどのサービスでも読めなかった、第一法規が誇る5シリーズの書籍を独自収録。Web上での閲覧はもちろん、信頼性の高い情報だけをベースとした生成AIによる横断検索も可能！

さらには「D1-Law.com」と連携することで、引用判例から法令までを一気通貫で確認できます！



本セミナーでは、収録書籍のラインナップやAIによる回答生成、導入価格について、実際のデモンストレーションを交えながらご紹介。

必要な時に、必要な情報をスムーズにリサーチできる環境を、一緒に作ってみませんか？



ぜひお気軽にご参加ください！

【こんな方におすすめです！】

・法律書のサブスクリプションサービスにご関心のある方

・「D1-Law.com」をご契約中の方

・「論点体系」「事実認定体系」「要件事実」をはじめとしたシリーズ書籍をご購読中の方

・書籍から判例まで、一気通貫のリサーチを体験したい方

▼セミナー詳細▼

