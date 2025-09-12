【無料セミナー】「第一法規喫茶～サブスク化″初″の5シリーズ×生成AIで、実務リサーチを一歩先へ！『D-Books research PLUS』編～」開催決定！
第一法規株式会社
詳細・お申込みはこちら :
https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/202509kissa/index.html?utm_source=prtimes
「依頼者からの相談にすぐ答えたいのに、必要な文献が手元になくて回答を持ち越してしまった…」「D-Books research PLUS」なら、そんな皆様の課題を解決！
これまでどのサービスでも読めなかった、第一法規が誇る5シリーズの書籍を独自収録。
Web上での閲覧はもちろん、信頼性の高い情報だけをベースとした生成AIによる横断検索も可能！
さらには「D1-Law.com」と連携することで、引用判例から法令までを一気通貫で確認できます！
【こんな方におすすめです！】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/803_1_c043feb78c0b20dd2da1a25fb0d4db93.jpg?v=202509130725 ]
▼セミナー概要▼
「依頼者からの相談にすぐ答えたいのに、必要な文献が手元になくて回答を持ち越してしまった…」
「訴訟の戦略を練る際に、裁判所の判断傾向を調べるために専門書を探し回った…」
──そんな経験はありませんか？
本セミナーでは、収録書籍のラインナップやAIによる回答生成、導入価格について、実際のデモンストレーションを交えながらご紹介。
必要な時に、必要な情報をスムーズにリサーチできる環境を、一緒に作ってみませんか？
ぜひお気軽にご参加ください！
・法律書のサブスクリプションサービスにご関心のある方
・「D1-Law.com」をご契約中の方
・「論点体系」「事実認定体系」「要件事実」をはじめとしたシリーズ書籍をご購読中の方
・書籍から判例まで、一気通貫のリサーチを体験したい方
▼商品に関するプレスリリースはこちら！▼
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000799.000059164.html?utm_source=prtimes
▼セミナー詳細▼
開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）
