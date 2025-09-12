なりたい自分になれるバーチャル世界へようこそ！ 話題のソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」を楽しむガイドブックがアップデートして刊行！

　2025年9月18日、双葉社より岩佐琢磨とまつゆう*の共著『新・VRChatガイドブック～ゼロからはじめるバーチャルライフ』が発売されます。本書は、2022年2月に刊行された『VRChatガイドブック』を大幅にアップデートした1冊となります。



「VRChat」とは、2017年にリリースされたソーシャル VRアプリで、お気に入りのアバターをまといVR空間でコミュケーションできるなど、もはやひとつのプラットフォームとして定着しました。現在では、世界中に1000万人を超えるアクティブユーザーがいるともいわれ、日本でも多くのユーザーが楽しんでいます。



　本書では、最新のバージョンにあわせたはじめ方、操作方法の解説はもちろん、その楽しさの秘密と奥深さを紹介しています。また、ながらく楽しんでいるユーザーや、VRChat社スタッフのインタビューも収録、さらにその魅力に迫っています。「なりたい自分になれる」1冊です。



　また、発売を記念して、リアルでも、バーチャルでもイベントを開催。



【書誌情報】

書　　　名：　新・VRChatガイドブック～ゼロからはじめるバーチャルライフ


著　　　者：　岩佐琢磨、まつゆう*


定　　　価：　2420円（税込）


判　　　型：　A5判


頁　　　数：　128ページ


発　売　日：　2025年9月18日


※地域、書店によっては前後する場合がございます。


Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ：　978-4-575-31970-5


発　　　行：　双葉社


https://www.futabasha.co.jp/book/97845753199650000000



【主な内容】

Chapter1　VRChatのはじめ方


Chapter2　VRChat基本概念と基本操作


Chapter3　あなたの分身、アバターを徹底解説


Chapter4　VRChatの楽しみ方


Chapter5　ヘビーユーザーの高度な楽しみ方



■発売イベント開催決定

◆1◆　発売日にはリリースイベント開催！



発売日当日に以下のとおり、出版記念イベントを行います。新刊の販売はもちろん、その場で著者がサインを入れます。どなたさまもご参加いただけます。



「新・VRChatガイドブック」出版記念イベント


日　　　時：　2026年9月18日木曜日　18:00～22:00


入　場　料：　無料


会　　　場：　技研ベース


　　　　　　　東京都千代田区東神田２丁目８－１


　　　　　　　https://share.google/cvFLtDmPJLC31u358


　　　　　　※最寄りは浅草橋駅（JR中央・総武線、地下鉄都営浅草線）



◆2◆　VRChat内でのバーチャルイベントも！



前回に続いてバーチャルでもイベントを開催。VRChatユーザーにはおなじみのワールド「ポピ横」をジャック！



「新・VRChatガイドブック」バーチャル出版記念パーティ


日　　　時：　2026年9月19日金曜日　22:00～


入　場　料：　無料


ワ ー ル ド：　ポピー横丁


主　　　催：　岩佐琢磨、まつゆう*



◆3◆　2人で大阪におじゃまします！　トークイベント開催決定！



参加方法など、詳しくは「梅田 Lateral」のウェブサイトにてご確認ください。



『新・VRChatガイドブック ゼロからはじめるバーチャルライフ』刊行記念


岩佐琢磨×まつゆう*トークライブ「バーチャルライフ」へようこそ


日　　　程：　2026年10月1日水曜日


時　　　間：　OPEN 18:30／START 19:00


入　場　料：　前売 \2,000／当日 \2,500


配　　　信：　\2,000


会　　　場：　梅田 Lateral


　　　　　　　https://lateral-osaka.com/


　　　　　　大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル 2F


　　　　　　https://share.google/AHF026aB959eiRRjz



■観覧前売りチケットはLivePocket or HP予約から


※入場はLivePocket 整理番号順→HP予約→当日の順となります。


※要1オーダー\500以上



■配信チケット


※配信チケット購入受付期間：　14日間、10月16日（木）23:59まで


※配信日10月1日(水)までにチケットを購入された場合


→10/1(水)から起算して14日間10/15(水)の23:59まで、アーカイブを視聴可能


※10/1(水)より後にチケットを購入された場合


→購入日時から起算して14日間、アーカイブを視聴可能


　例：10/2(木)18:00 に購入した場合、10/16(木)17:59まで視聴可能



【本書のX（旧Twitter）アカウント】

@VRC_guidebook



【著者プロフィール】

岩佐琢磨（いわさ・たくま）


パナソニックにてキャリアをスタート、2008年に株式会社Cerevoを起業。2018年4月に株式会社Shiftallを起業し、HaritoraXシリーズやMeganeXシリーズといったVRメタバース関連のさまざまなハードウェアの設計・製造・販売を手掛ける。株式会社アクセルスターズ取締役、株式会社RABOアドバイザー、NEDO事業カタライザー、大阪大学非常勤講師、個人投資家などの顔ももつ。共著書に『未来ビジネス図解 仮想空間とVR』（MdN）、『VRChatガイドブック～ゼロからはじめるメタバース』（双葉社）など。



まつゆう*


コミュニケーション・エヴァンジェリスト／VR DJ。1998年よりWebで独自のかわいいカルチャーを発信。ホームページの時代から、ブログ、Twitter、LINE、Instagram、note、VR／XRなど、新しいコミュニケーションが誕生するたび、書籍、雑誌、TV等さまざまなメディアでコミュニケーションのあり方を伝える。デジタル・コミュニケーション施策の企画制作やプロダクトの開発にも携わる。2021年からVRChat内にて、VR DJとして活動。著書に『noteではじめる新しいアウトプットの教室』『LINE 基本＋活用ワザ』（ともにインプレス、コグレマサトとの共著）、『VRChatガイドブック～ゼロからはじめるメタバース』（双葉社、岩佐琢磨との共著）などがある。