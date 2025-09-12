なりたい自分になれるバーチャル世界へようこそ！ 話題のソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」を楽しむガイドブックがアップデートして刊行！

株式会社双葉社

2025年9月18日、双葉社より岩佐琢磨とまつゆう*の共著『新・VRChatガイドブック～ゼロからはじめるバーチャルライフ』が発売されます。本書は、2022年2月に刊行された『VRChatガイドブック』を大幅にアップデートした1冊となります。

「VRChat」とは、2017年にリリースされたソーシャル VRアプリで、お気に入りのアバターをまといVR空間でコミュケーションできるなど、もはやひとつのプラットフォームとして定着しました。現在では、世界中に1000万人を超えるアクティブユーザーがいるともいわれ、日本でも多くのユーザーが楽しんでいます。

本書では、最新のバージョンにあわせたはじめ方、操作方法の解説はもちろん、その楽しさの秘密と奥深さを紹介しています。また、ながらく楽しんでいるユーザーや、VRChat社スタッフのインタビューも収録、さらにその魅力に迫っています。「なりたい自分になれる」1冊です。

また、発売を記念して、リアルでも、バーチャルでもイベントを開催。

【書誌情報】

書 名： 新・VRChatガイドブック～ゼロからはじめるバーチャルライフ

著 者： 岩佐琢磨、まつゆう*

定 価： 2420円（税込）

判 型： A5判

頁 数： 128ページ

発 売 日： 2025年9月18日

※地域、書店によっては前後する場合がございます。

Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ： 978-4-575-31970-5

発 行： 双葉社

https://www.futabasha.co.jp/book/97845753199650000000

【主な内容】

Chapter1 VRChatのはじめ方

Chapter2 VRChat基本概念と基本操作

Chapter3 あなたの分身、アバターを徹底解説

Chapter4 VRChatの楽しみ方

Chapter5 ヘビーユーザーの高度な楽しみ方

■発売イベント開催決定

◆1◆ 発売日にはリリースイベント開催！

発売日当日に以下のとおり、出版記念イベントを行います。新刊の販売はもちろん、その場で著者がサインを入れます。どなたさまもご参加いただけます。

「新・VRChatガイドブック」出版記念イベント

日 時： 2026年9月18日木曜日 18:00～22:00

入 場 料： 無料

会 場： 技研ベース

東京都千代田区東神田２丁目８－１

https://share.google/cvFLtDmPJLC31u358

※最寄りは浅草橋駅（JR中央・総武線、地下鉄都営浅草線）

◆2◆ VRChat内でのバーチャルイベントも！

前回に続いてバーチャルでもイベントを開催。VRChatユーザーにはおなじみのワールド「ポピ横」をジャック！

「新・VRChatガイドブック」バーチャル出版記念パーティ

日 時： 2026年9月19日金曜日 22:00～

入 場 料： 無料

ワ ー ル ド： ポピー横丁

主 催： 岩佐琢磨、まつゆう*

◆3◆ 2人で大阪におじゃまします！ トークイベント開催決定！

参加方法など、詳しくは「梅田 Lateral」のウェブサイトにてご確認ください。

『新・VRChatガイドブック ゼロからはじめるバーチャルライフ』刊行記念

岩佐琢磨×まつゆう*トークライブ「バーチャルライフ」へようこそ

日 程： 2026年10月1日水曜日

時 間： OPEN 18:30／START 19:00

入 場 料： 前売 \2,000／当日 \2,500

配 信： \2,000

会 場： 梅田 Lateral

https://lateral-osaka.com/

大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル 2F

https://share.google/AHF026aB959eiRRjz

■観覧前売りチケットはLivePocket or HP予約から

※入場はLivePocket 整理番号順→HP予約→当日の順となります。

※要1オーダー\500以上

■配信チケット

※配信チケット購入受付期間： 14日間、10月16日（木）23:59まで

※配信日10月1日(水)までにチケットを購入された場合

→10/1(水)から起算して14日間10/15(水)の23:59まで、アーカイブを視聴可能

※10/1(水)より後にチケットを購入された場合

→購入日時から起算して14日間、アーカイブを視聴可能

例：10/2(木)18:00 に購入した場合、10/16(木)17:59まで視聴可能

【本書のX（旧Twitter）アカウント】

@VRC_guidebook

【著者プロフィール】

岩佐琢磨（いわさ・たくま）

パナソニックにてキャリアをスタート、2008年に株式会社Cerevoを起業。2018年4月に株式会社Shiftallを起業し、HaritoraXシリーズやMeganeXシリーズといったVRメタバース関連のさまざまなハードウェアの設計・製造・販売を手掛ける。株式会社アクセルスターズ取締役、株式会社RABOアドバイザー、NEDO事業カタライザー、大阪大学非常勤講師、個人投資家などの顔ももつ。共著書に『未来ビジネス図解 仮想空間とVR』（MdN）、『VRChatガイドブック～ゼロからはじめるメタバース』（双葉社）など。

まつゆう*

コミュニケーション・エヴァンジェリスト／VR DJ。1998年よりWebで独自のかわいいカルチャーを発信。ホームページの時代から、ブログ、Twitter、LINE、Instagram、note、VR／XRなど、新しいコミュニケーションが誕生するたび、書籍、雑誌、TV等さまざまなメディアでコミュニケーションのあり方を伝える。デジタル・コミュニケーション施策の企画制作やプロダクトの開発にも携わる。2021年からVRChat内にて、VR DJとして活動。著書に『noteではじめる新しいアウトプットの教室』『LINE 基本＋活用ワザ』（ともにインプレス、コグレマサトとの共著）、『VRChatガイドブック～ゼロからはじめるメタバース』（双葉社、岩佐琢磨との共著）などがある。