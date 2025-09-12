総力特集は、天空の楽園「エデン」と黙示録大預言の秘密　　月刊「ムー」10月号発売!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年９月９日（火）に月刊「ムー」10月号（特別定価：970円（税込））を発売いたしました。月刊「ムー」は世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジンです。

総力特集 天空の楽園「エデン」と黙示録大預言の秘密

人類の罪を背負い、十字架の犠牲となったイエス・キリスト。だれもが知っているキリストの物語は、実は宇宙の星々をもとに創作されたものだった!! そして、その考察からエデンの園の場所も特定された!! それは、どこか？ キリスト教の真の起源が明かされることによって、われわれは終末預言の深い意味を知ることになる!!

特別企画 最新 ナスカの「異人類ミイラ」ファイル

ペルーのナスカで発見されたという一群の謎のミイラがある。その姿はどう見ても、人類ではない。むしろ、爬虫類や昆虫に酷似しているのだ。はたして、それは、どのような姿をしているのか。最新の研究結果を、ここにお知らせしよう。

今月もミステリー記事満載!!

２色刷り特集 昭和の都市伝説／実用スペシャル 飯島敬一「神門メソッド」／大スフィンクスに巨大地下構造を発見!!／2025年7月の津波予言は的中した!!／超能力者と異星人守護霊の謎／生体から放射する光「バイオフォトン」の謎／太陽系外天体「３I／アトラス」の謎／カナダに巨大球電が出現／ヒンドゥー教最大の祭礼 クンブメーラ ほか

●好評連載

ムー的地球の歩き方／南山宏のちょっと不思議な話／松原照子の大世見／朝里樹の都市伝説タイムトリップ／辛酸なめ子の魂活巡業／Love Me Doのミラクル・アストロロジー／シークエンスはやとも 噂のホウダン……ほか

［商品概要］

月刊ムー 2025年10月号

特別定価：970円 (税込)

発売日：2025年9月9日（火）

判型：Ｂ５判

ISBN:4910085331059

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM4JWXC4/

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18327758/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1262170559