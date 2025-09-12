佐賀バルーナーズ × GOOD SHARE「佐賀開幕宣言」応援投稿キャンペーン実施のお知らせ

株式会社サガスポーツクラブ

日頃より佐賀バルーナーズへ熱い応援を賜り誠にありがとうございます。



このたび佐賀バルーナーズは、GOOD SHARE株式会社と共同で、「佐賀開幕宣言」応援投稿キャンペーンを実施いたします。



本キャンペーンでは、「GOOD SHARE」にご登録いただいたブースターの皆さまの、佐賀バルーナーズへの応援SNS投稿を 投稿回数や「いいね！」・コメント数 などでスコア化し、ランキング形式で可視化いたします。





さらに、1度でも投稿していただいた方全員に、本キャンペーン限定の「バルたん×選手 限定スマホ壁紙」をプレゼント！上位に入賞された方には、豪華特典もご用意しております。

「佐賀開幕宣言」応援投稿キャンペーン 概要

▪️対象SNS

Instagram、TikTok

ハッシュタグ「#佐賀バルーナーズ」と「#佐賀開幕」と「#goodshare」3つが記載された投稿が対象となります。

▪️対象期間

9月13日(土)12:00～10月9日(木)11:59

※期間を過ぎた投稿は対象外となりますのでご注意ください。

▪️参加特典

《1回でも投稿していただいた方全員》

「選手×バルたん 限定スマホ壁紙」

※投稿を1回以上していただくと、限定壁紙をダウンロードするためのキーワードをお渡しいたします。 佐賀バルーナーズ公式LINEにて入力いただき、ぜひご利用ください。

《ランキング5位以内の方》

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン 第5節 10月25日(土) 越谷アルファーズ戦 GAME1

試合終了後、ロッカールーム前にて選手とハイタッチが行えます。

※全選手とのハイタッチを予定しておりますが、当日のコンディション等により内容が変更となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

「GOOD SHARE」を活用したキャンペーンは昨シーズンの「マスコット・オブ・ザ・イヤー」の際にもBリーグ全体でも実施されておりますが、今回は佐賀バルーナーズ単体での実施となります。