成宮寛貴プロデュースブランド『NU DO.（ヌードゥー）』が1周年を記念し、新商品「ルームフレグランス」が登場！

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表：代表取締役：高野祐一）は、成宮寛貴によるコンフォートライフスタイルブランド『NU DO.（ヌードゥー）』から１周年を記念して、新商品ルームフレグランス「Room Fragrance - Arboris」を2025年9月12日（金）より、公式オンラインストアにて発売開始いたします。

■商品詳細

100ml \4,950 (税込)NU DO. Room Fragrance - Arboris

ウッディーでスパイシーな、エキゾチックで洗練された香り。

コリアンダーとカルダモンが深みと個性を与え、ラベンダーとクラリセージが優雅さを引き立てます。

シダーウッドとフランキンセンスが安定感をもたらし、パチュリとベチバーが全体を引き締めることで、奥行きのある魅力的な仕上がりに。

夜のラックスタイムや特別な時間にふさわしい、深みのある大人の香りです。

ディレクター成宮寛貴が鹿児島の工場で香りを調合し、何度も試作を重ねて完成したルームフレグランス。

「NU DO.のフェイスマスクをしながら、癒しの時間を過ごしてほしい」 そんな想いから生まれた特別な香りです。

■1周年を記念した「1st Anniversary Event」も開催！

開催期間：2025年9月12日(金)20:00～9月16日(火)23:59NU DO. 1st Anniversary Event

NU DO.は、2024年に誕生してから、皆さまの日常に寄り添うアイテムをお届けしてきました。

日頃の感謝の気持ちを込めて、9/12(金)より「1st Anniversary Event」を開催いたします！

1周年限定のスペシャルセット1周年を記念したスペシャルイベント



【 NU DO. Brand Concept 】

忙しなく過ごす人ほど大切にしてほしい、

自分自身と向き合うひとりきりの時間。

深い呼吸とともに、心とからだを存分に解放して、

内側へと耳を澄まし、自分の頑張りを心ゆくまでねぎらう。

そんな時間には、自分自身をもてなすための

とっておきのものが用意されているといい。

NU DO.〈ヌードゥー〉は、そんな思いをもって生まれた

コンフォートライフスタイルブランドです。

どんなときも自分らしくいられる、

安心感や高揚感を随所にちりばめて。

素顔の自分に愛を注ぎ、自信を持てるような、

美しさを後押しするプロダクトを追求します。

ありのままを受け入れて肯定したら、

また明日から、自分らしく生きていけるから。

いつまでも、いつからでも。

あなたらしさの解放を。

NU DO.は、自分と向き合うオウンタイムをテーマに、心地よい時間を作り上げるための、ライフスタイルを含めたトータルビューティを提案するブランド。NU DO.というブランド名は、ありのままの自分＝”NUDE”の音を模倣しながら、”I and you do everything.”の意味も入れ込んだもの。日々忙しくしている素敵な大人たちが思わず手に取りたくなるような、そして本能がよろこび、自分のことを大切にできるようなプロダクトを、一切の妥協なく届けていきたいと思っています。さまざまなプロダクトを使ってきた方々が、最後に辿り着いて信頼を寄せられるものを。シートマスクを皮切りに、既成概念にとらわれないものづくりを大切にしていきます。

【 Brand Director 】

成宮寛貴

HIROKI NARIMIYA

1982年東京都生まれ。2000年に芸能界デビューし、俳優・成宮寛貴として数多くの作品に出演。

その後は活動の幅を広げ、自身のアパレル＆アクセサリーブランド「HN Product」を立ち上げ、オンライン販売やポップアップストアの展開など、クリエイティブな分野で活動してきた。

2024年9月には、新たにコンフォートライフスタイルブランド「NU DO.」をスタート。HN Productの公式サイトを閉じ、よりライフスタイル全体にフォーカスしたブランドへと展開を進めている。

さらに、2025年3月にはABEMA配信の主演連続ドラマで注目を集め、「ABEMAドラマランキング1位獲得」、「Netflix日本のシリーズTOP10で連日1位を獲得」など、大きな話題と反響を呼んだ。

成宮 寛貴 Instagram：@hiroshige_narimiya(https://www.instagram.com/hiroshige_narimiya/)

NU DO. 公式Instagram：＠nudo_jp(https://www.instagram.com/nudo_jp/)

