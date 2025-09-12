【１０９シネマズ二子玉川｜開業10周年記念特別企画】「歴代支配人が選ぶ！１０９シネマズ二子玉川でもう一度観たい映画　リクエスト上映キャンペーン」の作品がついに決定！

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、１０９シネマズ二子玉川（東京都世田谷区玉川1-14-1「二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラスマーケット」内）の開業10周年特別企画の内の一つ「歴代支配人が選ぶ！１０９シネマズ二子玉川でもう一度観たい映画 リクエスト上映キャンペーン」でリクエストの多かった『トップガン マーヴェリック』『RRR』『ミニオンズ フィーバー』（リクエスト募集時は『ミニオンズ』（2015））の上映を、10月1日（水）より順次実施します。

歴代支配人が選ぶ！１０９シネマズ二子玉川でもう一度観たい映画 リクエスト上映キャンペーン

１０９シネマズ二子玉川は、2025年4月24日（木）に近隣住民の皆様をはじめとした多くの方々に支えられ、開業10周年を迎えました。開業10周年記念特別企画の内の一つとして、歴代支配人が選んだ思い出の作品から「もう一度観たい」「この機会に観てみたい」作品をお選びいただく「歴代支配人が選ぶ！１０９シネマズ二子玉川でもう一度観たい映画 リクエスト上映キャンペーン」を実施し、多くのリクエストをいただきました。

リクエスト募集の結果、『トップガン マーヴェリック』『RRR』『ミニオンズ フィーバー』（リクエスト募集時は『ミニオンズ』（2015））の3作品の特別上映が決定しました。投票いただいた皆様はもちろん、ぜひ多くの方に劇場で本3作品をお楽しみいただければと思います。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

10周年特設サイト：https://109cinemas.net/events/futakotamagawa10th-anniv/

【『ミニオンズ フィーバー』お子さま向け上映会】

◆上映スケジュール

10月1日（水）

都内の公立学校がお休みのところも多い都民の日に開催！

通常よりもお得な特別料金でご案内いたします。

お友だち同士での映画館デビューにもぴったりの機会です。

ぜひお気軽にご来場いただき、楽しいお時間をご体験ください。

◆鑑賞料金

一般 ：1,300円

小中高生 ：800円

幼児 ：800円

※各種割引利用不可

◆販売スケジュール

9月25日（木）0時（＝9月24日（水）24時）より１０９シネマズ二子玉川公式ホームページにて販売開始

１０９シネマズ二子玉川ホームページ：https://109cinemas.net/futakotamagawa/

※劇場販売は9月25日（木）劇場オープン時より

【『トップガン マーヴェリック』IMAX上映】

◆上映スケジュール

10月6日（月）

トムの日（10/6）に合わせてトム・クルーズ主演『トップガン マーヴェリック』を1日限定のIMAX上映！

◆鑑賞料金

通常料金でのご案内

※IMAX追加料金あり（＋700円）

◆販売スケジュール

9月30日（火）0時（＝9月29日（月）24時）より１０９シネマズ二子玉川公式ホームページにて販売開始

１０９シネマズ二子玉川ホームページ：https://109cinemas.net/futakotamagawa/

※劇場販売は9月25日（木）劇場オープン時より

【『RRR』応援上映】

◆上映スケジュール

10月10日（金）

10周年を記念して、10月10日に開催！

◆鑑賞料金

通常料金でのご案内

ビームとラーマの最強バディのように、お二人様で鑑賞料金が合計3,000円になる「ペア割」を使って、ぜひお越しください！

「ペア割」の詳細はこちら：https://109cinemas.net/news/8503.html

◆販売スケジュール

10月2日（木）0時（＝10月1日（水）24時）より１０９シネマズ二子玉川公式ホームページにて販売開始

１０９シネマズ二子玉川ホームページ：https://109cinemas.net/futakotamagawa/

※劇場販売は10月2日（木）劇場オープン時より

◆注意事項

・サイリウム、ペンライトの持ち込みや、声援等を許可している特別な上映回となります。静かに作品を鑑賞されたい方には不向きな上映となりますので、予めご了解頂きました上で、チケットをお買い求めください。

・後ろの座席のお客様の視界を遮ってしまう恐れがありますので、応援グッズを肩より上に掲げる行為はお控えいただき、胸の高さに留めるようお願いいたします。

・周りの方の視界を遮るようなグッズ（うちわ、横断幕など）、光度の強いペンライトはお控えください。

・火器類の持ち込み、クラッカー・笛などの大きな音を発する物の使用はご遠慮ください。

・座席から立ち上がってのご鑑賞や通路でのご鑑賞、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・公序良俗に反する発言はお控えください。

・上記行為等の迷惑行為が確認された場合、劇場スタッフよりお声がけさせていただきます。お声がけには、従っていただけない場合は、ご退場いただく場合がございます。

作品詳細

◆『トップガン マーヴェリック』

監督：ジョセフ・コシンスキー

出演：トム・クルーズ、マイルズ・テラー、

ジェニファー・コネリー、エド・ハリス、

ヴァル・キルマー ほか

アメリカのエリート・パイロットチーム“トップガン”。かつてない世界の危機を回避する、絶対不可能な【極秘ミッション】に直面していた。ミッション達成のため、チームに加わったのは、トップガン史上最高のパイロットでありながら、常識破りな性格で組織から追いやられた“マーヴェリック”（トム・クルーズ）だった。なぜ彼は、新世代トップガンとともにこのミッションに命を懸けるのか？タイムリミットは、すぐそこに迫っていた--。

(C)2022 Paramount Pictures.

◆『RRR』

監督・脚本：S.S.ラージャマウリ

出演：NTR Jr.、ラーム・チャラン

舞台は1920年、英国植民地時代のインド英国軍にさらわれた幼い少女を救うため、立ち上がるビーム。大義のため英国政府の警察となるラーマ。熱い思いを胸に秘めた男たちが”運命”に導かれて出会い、唯一無二の親友となる。しかし、ある事件をきっかけに、それぞれの”宿命”に切り裂かれる2人はやがて究極の選択を迫られることに。彼らが選ぶのは、友情か？使命か？

(C)2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS

◆『ミニオンズ フィーバー』

監督：カイル・バルダ

声の出演：笑福亭鶴瓶、市村正親、尾野真千子、

渡辺直美ほか

ミニオン史上最大のハチャメチャが、1970年代からやってくる！

ユニバーサル・スタジオ×イルミネーション・スタジオが生んだ人気キャラクターの

ミニオンを主役に描く長編劇場アニメ「ミニオンズ」の第2弾。最強最悪のボスに仕えることが生きがいのミニオンたちが、なぜ悪党になることを夢見るひとりの少年、グルーをボスに選んだのか――その答えはなんと、1970年代に隠されていた！ミニオンたちの前に立ちはだかる超個性的な悪党チーム“ビシャス・シックス”、そしてグルーの運命のカギを握る、笑うとちらりと覗く歯列矯正がキュートな新ミニオン“オットー”が登場し、そしてケビン・スチュアート・ボブは、グルーのピンチを救うべく、カンフーの修行！？ミニオンと怪盗グルーの始まりの物語がついに明かされる！

１０９シネマズとは

(C) 2021 Universal Pictures and Illumination Entertainment. All Rights Reserved.

全国20サイト185スクリーンを展開しているシネマコンプレックスチェーンです。1998年に「１０９シネマズ」ブランド第一号店を開業してから、今年で27年を迎えました。「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、常にその時代の最新鋭設備の導入や、新たなチャレンジを続けています。「IMAX(R)」「IMAXレーザー/GTテクノロジー」「SCREENX(プレミアムラージフォーマット)」は、全て１０９シネマズが日本で初めて導入しました。

音響面では、良質な音体験を可能にする１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION（サイオン）」を展開しているほか、2023年4月に東京都新宿区に開業した１０９シネマズの新ブランド「１０９シネマズプレミアム新宿」では、世界的音楽家・坂本龍一氏が監修した「SAION -SR EDITION-」を全シアターに導入しました。

さらに映画コンテンツにとどまらず、ドリンクとラベルを自由にカスタマイズできるコーヒーサービス「TAG COFFEE STAN(D)」など、映画を主軸に多方面へエンターテイメントを展開しています。

また、お子さま連れのお客様でも安心して映画をお楽しみいただける「KIDS CINEMA」の導入をはじめとしたすべての人が快適に過ごせる環境の整備や、「キネコ国際映画祭」や野外映画上映会の実施を中心とした街と人との交流の創出など、SDGs活動にも積極的に取り組んでいます。

これからも１０９シネマズは、お客様に豊かな映画体験をお届けできるよう、邁進してまいります。

