「三国志最凶」董卓の“演義では語られない真実”とは――？渡邉義浩・早大教授が解説　「コミックバンチKai」公式YouTubeチャンネル「マン学」 最新コンテンツ公開

株式会社新潮社

株式会社新潮社のWeb漫画誌「コミックバンチKai（カイ）」がお届けする教養YouTubeチャンネル「マン学」。毎回、各界の専門家をゲストにお招きし、漫画を切り口に歴史・軍事・宗教など幅広いジャンルの奥深い知識を学べる動画をお送りします。

動画サムネイル

今回取り上げる漫画は、『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』です。

本企画では、日本を代表する三国志研究者であり、早稲田大学教授の渡邉義浩先生が登場し、三国志演義では語られなかった史実の「董卓」を徹底的に解説します。

従来「悪名高い暴君」として語られてきた董卓。しかし本動画では、彼が導入した政策の先進性、異民族との共存により実現した精強な軍隊や、不遇な知識人たちへのアプローチなどに焦点を当てます。悪評にまみれたイメージを乗り越え、「なぜ当時の人々は董卓についていったのか」――その真相に迫ります。

渡邉義浩先生談話の様子

さらに、後日公開予定の後編では、渡邉先生が選ぶ“三国志最強将軍ランキング”も発表！既に作品をお読みいただいているファンの方には“作品をより深く楽しむ”ために、新たに作品に触れる方には“大人の教養”として、学びに繋がる情報が満載な動画をお届けいたします。

コミックバンチKai公式YouTubeチャンネル「マン学」

コミック『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』キービジュアル

【チャンネル概要】

・チャンネル名 ：「マン学」

・チャンネルURL：https://www.youtube.com/channel/UCOWLt0DsSg2qon1GedvsY1w

・配信： 金曜正午更新予定

【配信ラインナップ】

第４弾「三国志凶漢伝 暴喰の董卓」

第１回：9月12日(金)公開

「部下に恵まれなかった上司の悲惨な末路！？三国志最凶の董卓から学ぶ失敗学」

ゲスト：渡邉義浩先生（早稲田大学教授）

動画リンク： https://youtu.be/VZ-pVzAZb50

第２回：9月19日(金)公開予定

作品紹介

【タイトル】『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』

【著者名】杉山惇氏

「三国志」最恐の魔王・董卓。彼もまた、ストレス社会で闘う漢だった。部下や周囲のやらかしで悪評が広まる中、思うようにいかない苦悩のはけ口は"暴食"。為政者の知られざる悲哀が胸打ち、腹が鳴る！ 辛労辛苦のストレスライフストーリー！

第１話試し読みはこちらから

https://kuragebunch.com/episode/2550912965593682791?from=comicbunchkai

コミックバンチKaiとは

2001年に「週刊コミックバンチ」として創刊し、2011年に「月刊コミック＠バンチ」として月刊化されるなど長年にわたり愛され続けてきた“月刊コミックバンチ”が、WEB漫画誌「コミックバンチKai（カイ）」として2024年春にリニューアルいたしました。

誌面にて連載していた頃から掲げてきた「王道と革新」という理念は継承しながら、コミックバンチKaiだからこそできるバラエティに富んだラインナップで日々挑戦していきます。

コミックバンチKai URL：https://comicbunch-kai.com/