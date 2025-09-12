「よくばりたい秋」に応える新商品 累計販売15万枚の人気たい焼が進化して登場！

写真拡大 (全6枚)

株式会社米乃家

株式会社米乃家（代表取締役：村瀬昇平、本社：愛知県名古屋市）は、季節限定商品『もちもち月見たい焼』と新商品『月見パイたい焼』を、2025年9月19日（金）より全国の「米乃家」「文左亭」店舗（一部店舗を除く）にて販売開始いたします。




もちもち月見たい焼イメージ

◆大好評！『もちもち月見たい焼』

かぷっ！もちっ！ふわぁ～っと広がる、秋のごちそう。


あずきのほっくりとした甘みと、やさしい団子の風味が絶妙に調和。


さらに、とろ～りとしたぎゅうひの食感が加わり、
まるでお月見団子を味わっているような、ほっこり団らんのひとときを演出します。


2022年の販売開始以来、累計15万枚を突破した人気商品。


たい焼15万枚＝東京駅から横浜駅まで「たい焼ロード」ができる距離！


ぜひ、この機会にお試しください。



もちもち月見たい焼


◆新登場！『月見パイたい焼』

サクッ！ぱりっ！ふんわり～！


あずきとカスタードのとろ～りまろやかなハーモニーを、


バター香るパイ生地が包み込む“新感覚たい焼”。


そこにぎゅうひのとろ～り感 がアクセントとなり、


まさに 贅沢気分をひと口で！



和のあずき、洋のカスタード、
そこに加わる、とろ～りぎゅうひ。


「和・洋・もち」の三拍子そろった味わいで、


よくばりさんも大満足！一度で三度美味しいたい焼 に仕上がりました。




月見パイたい焼イメージ

◆秋のシーンにぴったり


・お月見しながら、ふわりとほおばる夜長のおともに


・学校帰りに「とろ～り」満足なおやつに


・家族や友人と「ほっこり」分け合う秋の団らんに



秋の夜空に浮かぶまんまるお月さまを眺めながら、


米乃家のたい焼で “もちもち・とろ～り・よくばり贅沢” なひとときをお楽しみください。



【商品概要】


・商品名　：もちもち月見たい焼


・販売期間：2025年9月19日（金）～ ※無くなり次第終了


・販売店舗：全国の米乃家・文左亭店舗


　　　　　　※一部店舗では取り扱いがない場合があります。


・販売価格：230円（税込）～







・商品名　：月見パイたい焼


・販売期間：2025年9月19日（金）～ ※無くなり次第終了


・販売店舗：全国の米乃家・文左亭店舗


　　　　　　※一部店舗では取り扱いがない場合があります。


・販売価格：320円（税込）～







■米乃家の歴史


米乃家の創業は昭和23年、名鉄岩倉駅東口に始まります。“およねさん”こと村瀬お米が踏切の番や自転車の預かりをする傍ら、お腹を空かせた子供たちや会社帰りの人たちに団子やお好み焼きを提供すると、その“温かい美味しさ”が評判となり米乃家の誕生へとつながりました。





■会社概要


団子、たい焼、たこ焼などのテイクアウト専門店「米乃家」を中心に国内外186店舗を展開中。



【代表者】　代表取締役　村瀬 昇平
【本社所在在地】　愛知県名古屋市千種区内山2-16-20
【TEL】　052-733-7880
【E-mail】　info@yonenoya.jp
【URL】　http://www.yonenoya.jp


【本リリースに関するお問い合わせ先】


営業企画部 　TEL：070-3133-1734



株式会社米乃家のプレスリリース一覧


詳細を見る :
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/78366

SNSはこちら　公式Instagram(https://www.instagram.com/yonenoya/)　公式tiktok(https://www.tiktok.com/@yonenoya1)