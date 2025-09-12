大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、ミレニアムサイエンススクール所属、秘密組織「C&C」のエージェント「カリン」がねんどろいどで登場です！

株式会社グッドスマイルカンパニー


株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、ミレニアムサイエンススクール所属、秘密組織「C&C」のエージェント「カリン」をねんどろいど化し、2025年9月12日(金)から予約開始いたしました。



ねんどろいど 角楯カリン　：　https://goodsmile.link/pVWlAl(https://goodsmile.link/pVWlAl)



■商品情報


先生の敵は逃がさない。


大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、ミレニアムサイエンススクール所属、秘密組織「C&C」のエージェント「カリン」がねんどろいどになって登場です！







・表情パーツ：「すまし顔」「微笑み顔」「恥じらい顔」


・オプションパーツ：「スナイパーライフル（ホークアイ）」ほか



商品名　：ねんどろいど 角楯カリン
作品名　：ブルーアーカイブ -Blue Archive-
発売月　：2026年2月
価格　　：7,300円（税込）
仕様　　：プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属
全高　　：約100mm
原型制作：七兵衛（松田モデル）
制作協力：ねんどろん


Design‧Illust：Mx2J
発売元　：グッドスマイルカンパニー


販売元　：グッドスマイルカンパニー



※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。


※商品の塗装は彩色行程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。


※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.



■グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典


「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」にて「ねんどろいど 角楯カリン」をご購入頂いた方に、「特製台座」をプレゼント。



グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典


■グッドスマイルカンパニーについて


グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。


2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。



会社名　：株式会社グッドスマイルカンパニー


代表者　：代表取締役社長　岩佐厳太郎


本社　　：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル


設立　　：2001年5月


事業内容：


玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売


玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行


玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務


ゲームの企画・開発・運営


アニメーションの企画・製作・プロデュース


映像・音楽の企画、制作


モータースポーツ事業


投資支援


飲食店経営

〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉


https://corporate.goodsmile.com/ja/