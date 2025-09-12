【Databeat】Google広告の新レポートタイプ「広告（コンバージョン詳細）」追加のお知らせ

アジト株式会社

アジト株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高井 康辰、以下アジト）は、広告レポート自動化ツール「Databeat」において、Google広告の新レポートタイプ「広告（コンバージョン詳細）」を追加いたしました。

Google広告の新レポートタイプ「広告（コンバージョン詳細）」とは

Databeatで出力できるGoogle広告の広告（コンバージョン詳細）レポート

新レポートタイプ「広告（コンバージョン詳細）」とは、Google広告の広告粒度での各コンバージョンアクションごとのコンバージョン数やコンバージョン値などを取得・出力できる、新しいレポートタイプです。

※本機能はDatabeatのオプションとなり、1広告アカウントあたり月額500円（税抜）のオプション料金が別途発生いたします。

※ご利用には広告アカウントごとに設定を有効にしていただく必要がございます。

Databeatのレポートタイプの詳細は、下記のヘルプページもあわせてご覧下さい。

＞＞レポートタイプとは(https://help.data-be.at/ja/%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%A8%E3%81%AF)

レポートタイプ「広告（コンバージョン詳細）」追加の背景

Databeatでは、Google広告のキャンペーン、広告グループ粒度での各コンバージョンアクションごとのデータを取得・可視化できておりました。

しかし、多くのお客様から、広告粒度でも同様のことを実現したいというお声をいただいたことから、新たなレポートタイプを追加いたしました。

今後のデータ連携サービスのアップデートについて

Databeatでは、Yahoo!広告とMicrosoft広告のレポートタイプ「広告（コンバージョン詳細）」についても、順次対応予定となっております。

また、先日リリースいたしましたレポートタイプ「フォーマット別(https://www.agito-inc.com/news/20250821)」を含め、各オプションのレポートタイプのご利用状況を参考に、今後キーワード別でのコンバージョン詳細など開発を検討したいと考えております。

今後も積極的かつスピーディに連携媒体の追加、およびアップデートを行って参ります。

広告レポート自動化ツール「Databeat」の概要

サービスサイト :https://www.data-be.at/

アジト株式会社が開発・提供する広告レポート自動化ツール「Databeat」は、合計40以上の広告媒体や計測ツールと連携してデータの収集から蓄積、レポート作成を自動化できます。

Google広告やYahoo!広告、Meta広告（Facebook・Instagram）、Indeed広告、Amazon広告、DSP広告やアフィリエイト広告など、あらゆる広告媒体のデータ収集からレポート作成までを自動で行います。

収集したデータの出力先も豊富で、Excel・Googleスプレッドシート・Looker Studio・Tableauなどお好みのフォーマットで出力可能です。

Excel、Looker Studio、Googleスプレッドシートにはそれぞれテンプレートがありますので、Databeatが収集したデータをテンプレートに出力すれば、見やすいレポート・ダッシュボードをすぐに生成できます。

Databeatは、広告アカウント一つあたり500円（税別）からご利用いただけるため、レポートツールのコスト削減を検討中の方にもおすすめです。※1

Databeatの仕様や料金詳細、広告レポートに関する疑問や課題がございましたら、お気軽に担当者へご相談くださいませ。

担当者に詳しく話しをきく :https://lp.data-be.at/databeatmtg

※1 料金プランは「広告アカウント数連動プラン」のほか、「広告運用金額連動プラン【0.5%（税別）～】」もございます。

いずれのプランも従量課金制で、最低ご利用料金が適用される場合がございます。詳細はお問い合わせください。

現在他社のツールをご利用されていてお乗り換え・併用を検討中の方、初めてレポートツールの導入を検討されている方は、2週間の無料トライアルで実際にツールを使って操作感などをご確認のうえ、導入可否をご検討いただくのもおすすめです。

無料トライアルのご利用にあたり、一切費用は発生しません。

弊社から、無理やり導入をお勧めするような強引な営業行為等も一切いたしませんのでご安心ください。

無料トライアルを申し込む :https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg

Databeatの導入を検討される方は、下記よりサービス概要資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

▽Databeatサービスサイト

▽Databeatサービスサイト

資料請求する :https://lp.data-be.at/request-documents
サービスサイト :https://www.data-be.at/

アジトは、2018年9月に創業したスタートアップ で、「Databeat」を提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

