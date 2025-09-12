『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』焚石 矢 （CV：神谷浩史）が、プレイアブルキャラクターとして遂に登場！　ハーフアニバーサリーイベントとキャンペーン開催中！

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）は、TVアニメ『WIND BREAKER』（略称、『ウィンブレ』）を題材とした完全新作オンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称、『ウィンヒロ』）において、焚石 矢がプレイアブルキャラクターとして登場することをお知らせいたします。

■風鈴歴代最強の男「焚石 矢」遂にプレイアブルキャラクターとして登場！

TVアニメSeason 2に登場した「焚石 矢」がプレイアブルキャラクターとして『ウィンヒロ』に登場します。

9月12日（金）12時より[風鈴歴代最強の男]焚石 矢が入手できるピックアップガチャを期間限定で開催いたします。

[風鈴歴代最強の男] 焚石 矢はHPの吸収と新効果「再起」を特徴としており、複数のHPを回復するスキルで不死鳥のごとく戦い続けるキャラクターです。

期間中は「伝説襲来」ガチャに使用できるお得なガチャチケットをゲーム内ショップにて販売いたしますので、ぜひご活用ください。

▼開催期間

2025年9月12日（金）12:00～2025年9月26日（金）11:59（予定）

また、焚石の登場を記念してPVも公開しておりますので、ぜひご覧ください。

▼【ウィンヒロ】キャラクター紹介PV [風鈴歴代最強の男］焚石 矢（CV:神谷浩史）

https://youtu.be/0B7TjWRbgwE

※詳細はゲーム内をご確認ください

■焚石 矢 登場記念キャンペーン開催！

[風鈴歴代最強の男]焚石 矢の登場を記念して、キャンペーンを開催いたします。

最大ジュエル1,000個などが手に入るログインボーナスや、ガチャ10回分のレギュラーガチャチケットが手に入るミッションを開催いたします。ぜひゲームをプレイしてアイテムを手に入れましょう！

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■ハーフアニバーサリーイベント、キャンペーン開催中！

ウィンヒロでは現在ハーフアニバーサリーイベント「ノーブルゲーム～てっぺんの挑戦者～」を開催中です。イベント開催を記念して、期間中にログインすることでジュエル1,500個や強化アイテムが入手できるログインボーナスを実施中です。

また、ハーフアニバーサリーを記念し、合計6,500ジュエルが入手できる限定ミッションや、SS確定ガチャチケットや抽選でQUOカードが入手できるキャンペーンなどを多数開催しています。

ぜひこの機会に『ウィンヒロ』を遊んでみてください。

▼ハーフアニバーサリー特設サイト

https://www.wb-rebelheroes.com/half-anniversary/

▼イベント期間

2025年8月29日(金)12:00～2025年9月19日(金)8:59（予定）

※イベントやミッション、キャンペーンの詳細は各お知らせや公式Xをご確認ください。

■『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称：ウィンヒロ）とは？

TVアニメ『WIND BREAKER』の世界をゲームならではの演出で表現した3DアニメーションRPGです。3Dグラフィック×アニメカットで描くTVアニメのストーリーや、兎耳山たち獅子頭連のオリジナルストーリー『獅子奮迅伝』をお楽しみいただけます。簡単操作で遊べるアニメティックバトルではお馴染みのキャラクターたちが登場。「必殺技」やロール次第で演出が変わる「タッグスキル」を駆使して戦闘に挑みましょう。他にも、キャラクターたちと様々な話題で絆を深めることができる「交流」や、3Dで再現された東風商店街の散策など遊べる要素は盛りだくさん。ボウフウリンや獅子頭連のメンバーたちと街を守りましょう！

■TVアニメ『WIND BREAKER』とは？

偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い風鈴（ふうりん）高校。そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた高校１年生・桜 遥は、風鈴高校が街を守る“防風鈴（ボウフウリン）“と呼ばれる集団となっていたことを知る。そして桜もボウフウリンの一員として街を守るため戦い始めることに──！

原作漫画は「マガジンポケット」にて連載中、累計発行部数800万部を突破した今、最もアツい新世代ヤンキー漫画。



▼原作・アニメ公式サイト＆公式SNS

TVアニメ公式HP：https://wb-anime.net/(https://wb-anime.net/)

TVアニメ公式 X：https://x.com/winbre_sakura(https://x.com/winbre_sakura)

TVアニメ公式TikTok： https://www.tiktok.com/@winbre_official(https://www.tiktok.com/@winbre_official)

■原作漫画情報

原作：にいさとる『WIND BREAKER』（講談社「マガジンポケット」連載）

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532

講談社コミックスにて1～23巻好評発売中！

■ゲーム概要

タイトル：『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（ウィンヒロ）

ジャンル：3DアニメーションRPG

リリース日：2025年3月12日（水）

プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、Windows 、Steam

価格：アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト：https://www.wb-rebelheroes.com/(https://www.wb-rebelheroes.com/)

公式X：https://x.com/winhero_PR(https://x.com/winhero_PR)

ウィンブレ公認Discord：https://discord.gg/R5uP6UZSA2(https://discord.gg/R5uP6UZSA2)

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project (C)WIND BREAKER 不良たちの英雄譚 Project