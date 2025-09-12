【OWNDAYS | オンデーズ】地域に寄り添う「まるひろ上尾SC」に9月12日(金)新店をオープン！2本目が半額になるお得なオープン記念キャンペーンも開催！

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2025年9月12日（金）に「まるひろ上尾SC店」をオープンいたします。

店舗詳細

OWNDAYS まるひろ上尾SC店

この度、OWNDAYSは、まるひろ上尾ショッピングセンターに出店いたします。出店先となる「まるひろ上尾ショッピングセンター」は、長年にわたり地域に愛されてきた「まるひろ百貨店 上尾店」がリニューアルする、地域の新しいショッピング＆コミュニティ拠点です。また、まるひろ上尾店のある上尾駅は、都心へ乗り換えなくアクセスできるため交通の便も良く、ファミリー層からシニア層まで幅広い世代が暮らすベッドタウンとして発展を続けています。地域に根ざし、日々の暮らしに寄り添う商業施設へと進化するこの場所で、OWNDAYSは多様な世代のお客様の生活を豊かにするアイウェアを提供してまいります。

店内は、お子様連れのお客様やベビーカーをご利用の方、ご家族皆様でじっくりと商品をご覧になりたい方も、周囲を気にすることなくアイウェア選びをお楽しみいただけるよう、空間にゆとりを持たせたレイアウトになっています。エスカレーターに平行して位置する開放的な設計は、どちらの方向からでもスムーズにご入店いただけ、高い視認性を実現しています。落ち着いた雰囲気のなかで、ご自身のスタイルに合った一本をお選びいただける空間を提供することで、どんなことでも気軽に相談できる「皆さんの暮らしに寄り添うメガネ屋さん」として愛される存在を目指してまいります。

店舗名： OWNDAYS まるひろ上尾SC店

オープン日： 2025年9月12日（金）

営業時間： 10:00ｰ20:00

住所：埼玉県上尾市宮本町 1-1 1F

おすすめ商品

9月15日は敬老の日。大切な人へ「ありがとう」の気持ちを贈る日に、毎日使えるメガネを選んでみませんか。OWNDAYSのフレームなら、軽やかな掛け心地と上品なデザインで、毎日をおしゃれに、快適にしてくれます。

シニア世代に人気のメガネはこちら：

OWNDAYSでは遠近両用の追加料金が0円！

「最近、手元が見えにくくなってきた…」そんな方におすすめなのが遠近両用レンズです。

OWNDAYSでは、どのフレームをお選びいただいても遠近両用レンズの追加料金は0円※1。そして、遠近両用メガネ一式が7,000円からご購入いただけます。 ご購入日から1年以内であれば最大2回まで無償でレンズ交換が可能な『安心アフターサービス』もご用意しています。視力測定も無料で行っており、社内の専門研修を通じて高度な知識と技術を習得したスタッフが丁寧に対応いたしますので、『遠近両用レンズは初めて』という方でも、ファッション感覚で気軽にメガネをお選びいただけます。

遠近両用レンズ追加料金0円

ビジネスやカジュアルでもおすすめの OWNDAYS｜AIR

OWNDAYS｜AIR

「OWNDAYS｜AIR」は、30秒に1本売れている※2大ヒットシリーズです。本シリーズは、驚くほどの軽さとストレスフリーなかけ心地で、日常生活に寄り添うメガネを取り揃えています。長時間の使用でも疲れにくく、そのかけ心地の良さから、ビジネスパーソンや学生など、幅広い世代に支持されており、全世界のOWNDAYSで取り扱うアイウェアの中でも、多くのお客様に選ばれ続けている人気のブランドラインです。

男性におすすめ

品番：AU2125N-5S カラー：C1 マットブラック

フレーム：AU2125N-5S

カラー：C1 マットブラック

金額：15,000円（税込）

女性におすすめ

品番：AU2110A-5S カラー：C4 クリアグレージュ

フレーム：AU2110A-5S C4

カラー：C4 クリアグレージュ

金額：13,000円（税込）

※1 快適にご使用いただけるレンズをご提供するため、お客様の度数や選択するレンズによっては追加料金0円での作成が難しい場合がございます。まずは、お気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい

※2 2024年12月~2025年5月までのOWNDAYS出店地域全体の販売実績

まるひろ上尾SC店 オープン記念キャンペーン

どなた様でも！2本同時購入で2本目半額！

2本同時購入で2本目半額

まるひろ上尾店のオープンを記念して、メガネまたはサングラスを2本以上同時にお買い上げのお客様を対象に、2本目が半額となるお得なキャンペーンを9月30日（火）まで開催いたします。ファッションやシーンに合わせてご自身で2本を使い分けるのはもちろん、ご家族の方やご友人様と一緒に選ぶなど、様々な組み合わせも可能です。ぜひこの機会にOWNDYASに足を運んでみてください。

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

OWNDAYS メガネ

OWNDAYS サングラス

OWNDAYSコンタクト

