独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）は、株式会社博報堂を主幹事者とするコンソーシアムに委託し実施する中小企業新事業進出促進事業について、本日、第2回公募要領を公開しました。

■事業概要

新事業進出補助金は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出等に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。

■スケジュール等

2025年11月10日（月曜）申請受付開始、2025年12月19日（金曜）18時申請締切予定です。詳しくは、新事業進出補助金事務局ホームページをご覧ください。

なお、本事業の申請には「G ビズ ID プライムアカウント」の取得が必要です。ID 取得には一定の期間を要しますので、取得未了の方は、G ビズ ID プライムアカウント取得の手続きをお願いいたします。

新事業進出補助金事務局ホームページ

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。