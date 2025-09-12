「iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数」上場のお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：佐野径、以下「当社」）は、「iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数（証券コード：413A）」（以下、当ETF）を新たに設定し、9月12日に東京証券取引所に上場いたしました。

上場を記念して開催されたセレモニーでは、当社代表取締役社長 佐野径 による挨拶に続き、台湾ETF市場のリーディングカンパニーであるキャセイ投信の CEO アンディ・チャン 氏、ならびに台湾証券取引所 CEO エディス・リー 氏より祝辞を頂戴しました。

当ETFは、台湾株式のみに投資する本邦初*の東証上場ETFであり、半導体産業において世界的なシェアを誇る台湾のファウンドリー企業を中心とした「台湾テックリーダー指数」への連動を目指すことで、今後も市場拡大が予想される半導体産業において中心的な存在となる台湾テック企業へ厳選投資します。

半導体産業は、今後の生成AI市場の拡大に伴う恩恵を受けることが期待されており、当ETFの投資対象企業も成長が期待されます。

また、本日の上場に先立ち、弊社とキャセイ投信は、6月にETFのクロスボーダービジネスにおける協働強化を図るための覚書を締結しました。本日の上場はこれに基づく最初の商品となります。更に、今後台湾の投資家の皆さまへ、日本市場への投資を容易にすべくキャセイ投信と協働で台湾市場への商品提供を進める準備をしています。

今後も投資家の皆さまの資産形成に資する様々な商品を提供してまいりますので、「iFreeETF」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

*2025年8月25日現在、大和アセット調べ

■上場セレモニーの様子

iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数

追加型投信／海外／株式／ETF

受託会社：三井住友信託銀行

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ETFに関する情報提供を目的としたもので、勧誘を目的としたものではありません。- ETFのお申込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。- ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。- 株式または金銭の拠出により当ファンドの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認くださ い。- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。