【1,000人限定！北陸最大級のキャンドルナイト合コン】「恋活 Candle Night Special in 鷹巣海水浴場」10月4日(土)一夜限りの開催決定！！
【恋活 Candle Night Specialって？】
スペシャルDJによる心を解きほぐすビート、揺らめくキャンドルの明かり、美味しいグルメと飲み放題。思わず笑顔になるようなゲームや、自然な会話が生まれる仕掛けもご用意しました。北陸最大級の巨大合コンで、特別な一夜をお楽しみください。
【恋活 Candle Night Specialの楽しみ方】
１.キャンドル灯る砂浜で、特別な一枚を
大人になってから海に行く機会は少ないのではないでしょうか。ゆらゆら揺れるキャンドルが心を解き放ち、非日常的でロマンチックな光景は、SNS映えも確実。水着は不要、普段着で気軽にご参加ください。
２.国内外で活躍する人気DJが東京から登場！
波音とR&Bビートが溶け合う、幻想的なサンセットタイムを一緒に楽しみましょう。
DJ RINA(https://www.instagram.com/djrina/)
17歳でDJを始め、国内外で活躍を広げる
女性DJ。
「SUMMER SONIC」や「wonderfruit festival」など大型フェスに出演し、アジアツアーも展開。
世界最大級のDJ大会「Red Bull 3Style」で日本人初の女性チャンピオンに輝き、世界大会ファイナリストとしても注目を浴びた。
現在は読売ジャイアンツ公式DJも務め、日本を代表するトップDJとして精力的に活動中。
DJ KOMORI(https://www.instagram.com/djkomori/)
東京を始め、全国各地のクラブパーティー、国内のビックフェスから神戸コレクションのサウンドプロデュースなど、常に第一線の現場で、他が追い抜く余地のない存在として君臨する。
彼のディスコグラフィーを並べると、MIX CDはオリコンインディーズチャート1位を獲得したものが多数枚。
また、海外から国内アーティストまで幅広いテイストの楽曲を手掛け、プロデューサーとしてもバイタリティ溢れた活動を続けている。
３.自然な出会いを生むスペシャルコンテンツ
・奇跡のトランプゲーム / 砂浜でのチームゲーム
♦奇跡のトランプゲーム：入場時に配られる、半分に切ったトランプの片端を異性が持っています。たくさんの参加者の中から、自分のトランプとペアになる異性を見つけ出してください。
♦砂浜でのチームゲーム：自然に声をかけ合える仕掛けで、出会いがもっと近づきます。どんなゲームかはお楽しみに！
・ガチャガチャ名前探しゲーム
ガチャガチャカプセルに入った、異性の名前を探すドキドキの運命ゲーム。1,000人の中から運命の人を見つけ出すのは至難の業。見事ペアを見つけ出した方には、特典をプレゼントします。100名様限定なのでお早めに！
・フォトコンテスト
その場で出会った相手と撮ったベストショットを応募！友達同士、気になるあの人とのショットでもなんでもOK！映えショットのご応募お待ちしております。グランプリの方には素敵なプレゼントも・・・！
・連絡先交換TIME
ラストにはMCの合図で一斉に連絡先交換。もちろん、それまでの時間で自由に交換もOK！
素敵な出会いがありますように・・・
４.ドリンク飲み放題
アルコール・ソフトドリンクが飲み放題！気になる人との乾杯が、会話のきっかけに。福井駅からの往復シャトルバスをご用意しているのでお酒を飲みたい方も安心です。
５.キッチンカーグルメ
フルーツ飴、ポテト、チーズボール、唐揚げ、アイスなど、15種類以上のメニューから自由に楽しめます。みんなでシェアしながら食べるのもよし！
【前売券 料金表 ◎グループ割でお得に】
おひとりでのご参加ももちろん大歓迎ですが、友達と一緒に参加することでグループ割が適用されます。大人数で楽しく参加しましょう！
＜女性＞
1名様 3,500円
2名様 6,500円（500円OFF）
3名様 9,500円（1,000円OFF）
4名様 12,500円（1,500円OFF）
5名様 15,500円（2,000円OFF）
＜男性＞
1名様 6,500円
2名様 12,500円（500円OFF）
3名様 18,500円（1,000円OFF）
4名様 24,500円（1,500円OFF）
5名様 30,500円（2,000円OFF）
※販売状況により、販売を中止する場合があります。
※全て税込み価格です。
＜チケット購入方法＞
〇女性の方はこちらから
https://overlapinc.stores.jp/?category_id=6889a999cb9db83ca321943d
〇男性の方はこちらから
https://overlapinc.stores.jp/?category_id=6889a995471cb33d7d4ada76
【貸切シャトルバス】
お酒を飲まれる方も、遠方からお越しの方も安心！
イベント当日は、JR福井駅から会場の鷹巣海水浴場まで、シャトルバスを運行いたします。行きも帰りも、快適にイベントをお楽しみください。
＜運行区間＞
JR福井駅 ⇔ 鷹巣海水浴場（会場）
＜運行スケジュール：行き＞
集合時間 14：45（福井駅東口）
出発時間 15：00
到着時間 15：45
＜運行スケジュール：帰り＞
集合時間 20：00（会場降車場所）
出発時間 20：15
到着時間 21：00
＜料金＞
往復2,000円（税込）
※往復でのご予約になります。
＜チケット購入方法＞
下記よりご購入ください。※先着100名様※
https://overlapinc.stores.jp/?category_id=68a3d832c6aee78a2c8d0878
【スペシャルDJ出演！アフターパーティ】
「恋活Candle Night Special」のあとは、心地よいビートが響く大人のバーで、R＆Bに酔いしれる特別な夜。国内外で活躍するスぺシャルＤＪがこの日だけのプレイリストをお届けします。
福井市片町にある「MUSIC BAR OVER」にて50名様限定で開催！気になるあの人とチルな夜を過ごしましょう。
＜日時＞
10/4(土) 21：00～27：00
＜出演アーティスト＞
・DJ RINA ・DJ KOMORI ・DEMREC
＜料金＞
恋活参加者限定セット券：1,500円（1Drink）
前売券：2,000円（1Drink）
当日券：2,500円（ドリンクなし）
※前売券が売り切れた場合は当日券の販売はありません
＜チケット購入方法＞
下記よりご購入ください！※50名様限定※
https://overlapinc.stores.jp/?category_id=68a3e78e2390bc278b201273
当日券：MUSIC BAR OVERにて購入
＜場所＞
MUSIC BAR OVER
〒910-0023福井市順化1丁目13-1 アートビル5階
イベント詳細はコチラ(https://overlap-inc.jp/over/lp-251004-after/)
【イベント概要】
■名称：恋活 Candle Night Special in 鷹巣海水浴場
■日時：2025年10月4日（土）16：30～20：00（16：00 開場）
■会場：鷹巣海水浴場
〒910-3377 福井県福井市浜住町
■料金：女性3,500円・男性6,500円（グループ割あり）
■主催：Overlap inc. （オーバーラップ株式会社）
【会社概要】
■社名：Overlap inc. （オーバーラップ株式会社）
■設立：2021年11月
■本社住所：〒910-0006 福井県福井市中央1-3-5 FUKUMACHI BLOCK 901
■東京オフィス：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1 WeWork 神谷町トラストタワー 23F
■名古屋オフィス：〒453-6111 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 11F
■金沢オフィス：〒920-0056 石川県金沢市出雲町イ230-2-104
■富山オフィス：〒930-0882 富山市五艘1404-4-102
■公式ホームページ：https://overlap-inc.jp/
■代表取締役：中山 麻依
■事業内容：
【イベント事業】2024年開催の「SUSURUラーメンフェス福井」で延べ60,000人以上、2025年開催の「Mogu Mogu Festival2025」で約30,000人動員した実績を持つ
【飲食事業】福井片町にて音響・空間演出にこだわった「MUSIC BAR OVER」を経営