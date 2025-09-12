【宮城県 仙台・気仙沼にて】9/18~20「アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム」教員研修会を開催

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟（東京都渋谷区、会長：佐藤美樹）は、アクサ生命保険株式会社の協力のもと、「アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム」の2025年度助成校の教員を対象に、2025年9月18日（木）から20日（土）まで宮城県仙台市、気仙沼市にて教員研修会を開催します。

本研修会では、東日本大震災の被災地を訪れ、災害対応の経験や教育実践を共有するとともに、防災・減災教育の基礎や理論を学びます。学校が地域の防災拠点として果たす役割を再認識し、将来の防災リーダーとなる児童・生徒の育成につなげることを目的としています。

背景

近年、全国で自然災害が相次ぎ、防災・減災教育の必要性は一層高まっています。当プログラムは2014年に開始され、過去11年間で46都道府県276校を支援。活動には児童・生徒、教員、保護者、地域住民など、延べ約10万人が参加しています。第12回となる本年度は、被災地の経験や教訓に根差した小・中・高の実践とESD／SDGsの視点を踏まえた研修を行い、各校の教育改善につなげます。

開催概要

・ 日時：2025年9月18日（木）～20日（土）

・ 場所：宮城県仙台市、気仙沼市

・ 参加者：全国の助成校31校から教員31名（21都道府県）、およびユネスコ協会協働枠1団体1名

・ 主催：公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

・ 研修共催：気仙沼市教育委員会

・ 協力：アクサ生命保険株式会社、奈良教育大学 ESD・SDGsセンター

・ 後援：文部科学省、日本ユネスコ国内委員会

研修プログラム（予定）

・仙台市での講義（東日本大震災の教訓とESD／SDGsの視点）

・気仙沼市での被災地視察（杉ノ下慰霊碑、語り部ガイドによる案内、東日本大震災遺構・伝承館、中学生語り部による案内）

・気仙沼市の小学校、中学校での防災・減災教育の授業実践の視察と生徒と参加教員、地元住民との対話（気仙沼市立階上小学校、階上中学校）

・宮城県の高校における防災教育の事例紹介（宮城県多賀城高等学校）

・ネットワーク型「N助」による地域協働の可能性を議論

・最終日は成果共有ワークショップを実施し、各校での実践につなげる

研修プログラムのスケジュール詳細

・以下からファイルをダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d70574-66-f3f13fd16c94107235997f76509c87e5.pdf

研修参加校リスト（31校31名、１団体）

・以下からファイルをダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d70574-66-f51f5a0d64d6bf93d118fac11cf43218.pdf

講師

・及川 幸彦 氏（奈良教育大学 ESD・SDGsセンター長／学長補佐（特命担当））

・上田 和孝 氏（新潟大学および同大学院 准教授）

・安田 昌則 氏（日本ユネスコ協会連盟 理事、前大牟田市教育委員会 教育長）

・嵩倉 美帆 氏（公益財団法人笹川平和財団 海洋政策研究所 海洋政策実現部 研究員）

・研修協力：気仙沼市立階上小学校、同・階上中学校、宮城県多賀城高等学校

アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム 概要（事業全体）

1. 防災・減災教育に取り組む小中高等学校への活動助成（助成金10万円）

2. 被災地での教員研修会（宮城県仙台市、気仙沼市）

3. 全国の活動校が成果を共有する活動報告会・減災教育フォーラム（東京都）

参考）プログラムWebサイト：https://unesco.or.jp/gensai/

団体概要

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

UNESCO憲章の理念に基づき、国際平和と人類共通の福祉を目指して活動。全国のユネスコ協会・クラブとともに、教育（SDGs目標4）を軸に、国内外で活動を行っています。

お問い合わせ先

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟 教育支援部 減災教育担当（取材窓口）

MAIL：gensai@unesco.or.jp

TEL：03-5424-1121（平日 9:30～17:30）