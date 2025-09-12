【新サービス開始】(株)ブレイズが、法人向けに「プレミアム販売店制度」を新設！新たに販売店を大募集します。

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川 秀幸、以下 ブレイズ)は、当社が展開する電動モビリティ製品の販売網をさらに拡大し、販売店様の販売力強化を目的とした新たな法人向け支援制度 「プレミアム販売店制度」 を開始いたしました。

本制度は、販売サポート・アフターメンテナンスサポート・情報サポートを一体化し、販売店様の課題をまとめて解決する“売れる仕組み”をパッケージ化したものです。

月額費用（サブスクリプション）にてご加入いただくことで、以下をはじめとするさまざまな支援を受けることが可能となります。

■プレミアム販売店制度の主なサポート内容

・集客支援：プレスリリース配信や販促キャンペーンの企画、公式サイトでの販売店紹介

・業務効率化：専用サイトより車体、部品などスムーズに注文が可能

・情報サービス：最新商品情報やマーケット動向をいち早く共有

・アフターメンテナンス支援：部品の迅速発送、LINEでの相談、メンテナンスキットの特別販売

これらのサポートを通じて、販売店様が安心して電動モビリティの取り扱いを拡大できる環境を整備いたします。

■販売店募集について

現在、当社では 「プレミアム販売店制度」に加入いただける販売店様を全国的に募集 しております。

詳細につきましては、以下のURLよりお気軽にお問い合わせください。

[お問い合わせはこちら（https://portal.blaze-inc.co.jp/contact/）]

※お問い合わせの際、「プレミアム販売店制度について」と入力いただけますとスムーズにご案内が可能です。

■取扱い車種について

ブレイズの全電動モビリティが対象となります。

■募集条件

・ご試乗やユーザー様購入後のメンテナンス対応（消耗品交換など）をお願いしております。

・自動車ディーラー、バイク取扱店、雑貨店、イベント会社など幅広い業種で募集しておりますが、店舗を有することを条件とさせていただきます。

■商品紹介

１.新商品【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で約90km走行可能。

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\248,000円（税込） → 9/21（日）まで特別価格：198,400円（税込）

※商品の発送は、2025年9月下旬頃順次出荷を予定しております。

２.【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）

３.【キックボードEV ライトモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・バッテリー脱着式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）

キックボードEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

ライトモデル：\108,000（税込 \118,800）

４.【キックボードEV ベーシックモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する椅子付き電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・家庭用100Vコンセントで充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・立ち乗り＆座り乗りが出来る2WAY仕様。

・ハンドル、サドルの高さ調整が可能で、どなたにもフィットする万能モデル。

キックボードEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

ベーシックモデル：\177,800（税込 \195,580）

５.【スマートEV】

公道走行が可能な【小型折りたたみ電動バイク】です。

・100％電気エネルギーで走行

・大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、坂道もスムーズに移動。

・バッテリーは取り外して持ち運び可能。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約30km

・最短5秒で折りたたみができ、室内での保管も可能。

スマートEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/smartev/

■PRICE：\217,800 （税込\239,580）

６.【EV スクーター】

公道走行が可能な、100％電気で走行する折りたたみ【立ち乗り電動バイク】です。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約35km

・サドル付きで立っても座っても運転でき、ハンドル、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・前後両輪にサスペンションがあり、長時間でも楽々運転。

・簡単に折りたたみができ、折りたたんだ状態で自立するため、室内での保管も可能。

EVスクーター公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evscooter/

■PRICE

【車体価格】\177,800（税込 \195,580）

７.【EVトライク】

EVトライクは、３つのタイヤで抜群の安定した走行を実現し、公道走行が可能な【電動3輪トライク】です。

・車検や車庫証明などの複雑な手続きが不要で、経済的負担が抑えられる。（車両区分：ミニカー登録）

・バック機能を標準装備し、狭い道での切り返しや移動も楽々。

・コンビニまでのチョイ乗りから通勤や農作業までの移動など、幅広く使用が可能

・オプションの大容量バッテリーの使用で、約60kmの走行が可能。（※環境により左右されます。）

EVトライク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/

■PRICE

車体価格 \268,000（税込\294,800）

※諸費用は別途必要となります。

８.【EVデリバリー】

EVデリバリーは、静かで環境に優しい【３輪タイプの屋根付き電動デリバリーバイク】です。

・運転席と荷台が分かれるタイプのスイング機構と横揺れ防止のサスペンションでカーブもスムーズに曲がれ、ボックスに入れた荷物も安心して運搬。

・100Ｖの家庭用コンセントから充電ができるため、工事が不要。

・走行時に静かで環境に優しく、深夜や早朝の配達も安心。

・車検、車庫登録が不要のため、低ランニングコストを実現。

・原付登録モデル、ミニカー登録モデルから用途に合わせた車両を選択可能。

EVデリバリー公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/

■PRICE

ルーフレスタイプ ：車体価格 \545,000（税込 \599,500）

ルーフ装着タイプ ：車体価格 \588,000（税込 \646,800）

※諸費用は別途必要となります。

９.【ネクストクルーザーEV】

ネクストクルーザーEVは、大人の遊び心を詰め込んだ、公道走行が可能な【EVミニカー】です。

・街乗りだけでなく、キャンプ場や海沿い、オフロードなど、あらゆる場面で活躍。

・ミニカー登録のため車検・車庫証明・重量税・取得税が不要。

・100％電気エネルギーで走行し、走行中に排気ガスを一切排出しないため、エコで環境に優しい。

・約8時間の充電時間に対し約50Km走行し、一回当たりの電気代は約110円。（※環境により左右されます。）

・脱着式のリチウムイオンバッテリーを搭載し、車体から取り外して家庭用コンセントからの充電が可能。

ネクストクルーザーEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/

■PRICE

【車体価格】\627,000（税込 \689,700）～

※諸費用は別途必要となります。

１０.【EVクラシック】

セミマイナーチェンジをし、より快適で安全な走行を実現した公道走行可能な電気ミニカーです。

・原付ミニカー登録のため、車検・車庫証明が不要

・100Vの家庭用コンセントからの充電が可能

・現代のEV技術で力強い走行を実現し、走り出しからトルクフルな加速力EVクラシック。

EVクラシック公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evclassic/

■PRICE

【車体価格】\1,358,000（税込 \1,493,800）

※諸費用は別途必要となります。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売