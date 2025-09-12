『文豪とアルケミスト』のコラボカフェが開催決定！“猫”がテーマのイラストを使用した新作グッズも見逃せない!!

株式会社Ａ３

『文豪とアルケミスト』のコラボカフェが開催！ eeo Cafeで10月21日(火)からスタートすることが決定しました。



さらに本日9月12日(金)から、コラボカフェの開催に先駆けて新作グッズの先行販売が通販サイト「eeo Store online」で開始。

新作グッズには“猫”がテーマの描き起こしイラストとA3オリジナルイラスト・GraffArt（グラフアート）、2種類のイラストを使用しています。





猫の耳と尻尾が生えた文豪たちに癒される……そんな新作グッズの魅力をお届け♪



コラボカフェ開催＆グッズ販売 概要

■コラボカフェ

期間：10月21日(火)～11月2日(日)

場所：eeo Cafe（東京都豊島区南池袋1-9-21 JK7 1階）



■グッズ販売

通販：9月12日(金)～

店頭受取予約：9月12日(金)～9月17日(水)

店頭販売：10月21日(火)～

販売場所：eeo Cafe

eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/604?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt976)

“猫”がテーマの描き起こしイラスト＆GraffArtを使用して、9アイテム34種の新作グッズが登場！

コラボカフェの開催にあわせて登場する新作グッズには北原白秋、萩原朔太郎、室生犀星の描き起こしイラスト、そして10人の文豪が大集合したGraffArtを使用！



缶バッジやアクリルスタンドなどの定番グッズのほか、キャラクリアケースやブリューム缶小物入れといった、使って楽しいグッズなどがラインナップしました♪

【描き起こしイラスト グッズ一覧】

・缶バッジ（全6種）※ブラインド

・ミニフォト（全6種）※ブラインド

・キャラクリアケース（全1種）

・クリアステッカーミニ（全3種）

・アクリルスタンド（全3種）



【GraffArt グッズ一覧】

・アクリルぷちスタンド（全10種）※ブラインド

・PETANTシール（全1種）

・ブリューム缶小物入れ（全1種）

・コレクションボトル（全3種）



※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをご用意しています。

描き起こしイラスト

缶バッジ（全6種）※ブラインド

文豪たちのお顔＆上半身をクローズアップしたデザインの缶バッジは、大きさおよそ5.7cm。カバンなどにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのにもぴったりなグッズです♪

ミニフォト（全6種）※ブラインド

大きさおよそ縦9cm×横6cmのミニフォト。インスタントフィルム風のカードなので、イーゼルに立てかけておしゃれに飾るのもおすすめ！

キャラクリアケース（全1種）

キャラクリアケースは、A5サイズ（およそ15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケースです。折れやすいポストカードの保管や、イベントのチケットを持ち歩くためのチケットホルダー代わりとして役立ちます！

クリアステッカーミニ（全3種）※画像は一例です。

クリアステッカーミニは、大きさおよそ5cm。スマホやPCなどに文豪たちを貼って、アレンジを楽しんじゃいましょう♪

アクリルスタンド（全3種）※画像は一例です。

アクリルスタンドは縦横最大15cm。文豪たちの全身を描いているので、ファッションや手にしたアイテムなどイラストの細部にもご注目ください！

GraffArt

アクリルぷちスタンド（全10種）※ブラインド

肉球デザインの台座に立てるアクリルぷちスタンドは、大きさおよそ7cm×7cm以内。どこにでも飾りやすいサイズなので、お部屋や職場のデスク周りなどお好きなところに飾ってみては？

PETANTシール（全1種）

PETANTシールは、貼ってはがせる弱粘着性仕様のシール。手帳やスマホに貼るのはもちろん、『文豪とアルケミスト』ファンのお友達に贈るプレゼントや手紙にペタンと貼ってあげるのも◎

ブリューム缶小物入れ（全1種）

ソフトな感触が特徴のブリューム缶小物入れは、大きさおよそ縦12cm×横10cm×厚さ2cmの蝶番付きの缶ケース。アクリルぷちスタンドなどグッズをしまって、自分だけのコレクションボックスを作ってみませんか？

コレクションボトル（全3種）

ドリンクボトル風のデザインがオシャレな約縦12cm×横5cmのコレクションボトル。厚さも約1cmあるので、そのまま立てることができるアクリル製の置物です。テーブルやラックに飾れば、GraffArtになった文豪たちをじっくり堪能できます♪

グッズを購入して、ポストカードもゲット！

『文豪とアルケミスト』の新作グッズを含む関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼントします！

コラボカフェのメニューもご紹介！ ドリンクまたはフードのご注文でコースターをプレゼント

10月21日(火)から始まるコラボカフェのメニューもひと足早くご紹介。今回のコラボカフェにはそれぞれ3種のコラボフードとコラボドリンクが登場します。

さらにコラボドリンク、またはコラボフードのご注文1点につき、特典としてコースターをランダムで1枚プレゼント！

コラボカフェを訪れた記念として、コースターもぜひゲットしてみてください♪

“猫”がテーマの描き起こしイラスト＆GraffArtを使用して、新作グッズも登場する『文豪とアルケミスト』とeeo Cafeのコラボカフェ。

コラボカフェでドリンクとフードを味わった後は、お部屋に新作グッズを飾って猫になった文豪たちに癒されてみませんか？

(C)2016 EXNOA LLC

