9/20(土)の巨人×広島はＣＳ放送 日テレジータスデーファーストピッチは「オードリーのNFL倶楽部」新アシスタントの五十嵐にいかアナウンサーに決定！日テレジータスでは13：30から完全生中継！

9月20日（土）に東京ドームで行われる巨人×広島（午後2時開始）は「ＣＳ放送 日テレジータスデー」として開催されます。

当日は、日テレジータスで毎週木曜放送中「オードリーのNFL倶楽部」の新アシスタント、五十嵐にいかアナウンサーがファーストピッチを行います。ぜひ、ご自宅のＴＶや、スマホ・タブレット・パソコンでこの模様をご覧ください。そして、東京ドームで観戦しGIANTS APPで来場登録された方の中から抽選で150名様にＣＳ日テレ オリジナルグッズをプレゼント！午後3時15分までに来場登録をされた方を対象としますので、ぜひこの機会に抽選にご参加ください。

ＣＳ放送日テレジータスは試合開始３０分前*1から巨人主催全試合を完全生中継！

視聴のご相談、ご加入に関しては、東京ドーム２１ゲートの日テレジータスブースまで！

*1・・・地方主催試合は試合開始１５分前から生中継

日テレジータスの野球中継/NFL/NFL倶楽部はスマホ・ＰＣなどで見られる動画配信*２に対応！

お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！

*2・・・スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

【オードリーのNFL倶楽部 とは】

各局GP帯の番組MCをこなし、ラジオ聴取率でも断トツ！ 特にM1層に絶大人気のオードリーが、この番組でしか見せないハイテンションでお届けする爆笑スポーツ番組！ そしてオードリーの大ファンだという日テレの新人アナ・五十嵐にいか。

初レギュラーとなるこの番組で大ファンのオードリーとどんなやり取りをするのか！？

観客動員もビジネス規模も世界最大のプロスポーツである「NFL」。米国における年間テレビ視聴率トップを独占、欧州を含めた世界中の若者を惹きつけ続ける「ウルトラコンテンツ」の魅力を日本でも広げるべく、開幕からスーパーボウルまで続く、筋書きのないドラマの連続、熱戦の模様を楽しく、わかりやすく、ワクワク感いっぱいでお届けします！

＜放送日程＞

■DRAMATIC BASEBALL 2025

9月20日(土) 13：30～17：45 完全生中継

【解説】山本浩二、江川卓 【実況】北脇太基

【GIANTSプレゲームショー MC】阿出川浩之

※放送時間変更の可能性あり

ＣＳ放送日テレジータスでは巨人主催全試合を完全生中継！

■オードリーのNFL倶楽部

9月18日(木) 22：30～23：00 VTR

9月25日(木) 22：30～23：00 VTR 毎週木曜放送！

【出演】オードリー(若林正恭、春日俊彰)、五十嵐にいか(日本テレビアナウンサー)

※放送時間変更の可能性あり

■NFL on 日テレジータス 2025

WEEK2-2 ファルコンズ＠バイキングス 9月15日(月) 9：15～13：45 生中継

WEEK3-1 ドルフィンズ＠ビルズ 9月19日(金) 9：00～13：30 生中継

WEEK3-2 チーフス＠ジャイアンツ 9月22日(月) 9：15～13：45 生中継

※放送時間変更の可能性あり

各ウィークの「サーズデーナイト」と最注目カード「サンデーナイトフットボール」を、

そしてプレーオフ全試合とスーパーボウルを日テレジータスで生中継！

