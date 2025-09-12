¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡ÖÆ¯¤¯Âç¿Í¤¿¤Á¡×¤ØÊû¤°°¥¤·¤¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡¢ÂÔË¾¤ÎºÆ»ÏÆ°!¥¢¥Ë¥á²½¤â·èÄê!¿·ÁõÈÇ¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù9·î16Æü(²Ð)È¯Çä!
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ¯¤¯Âç¿Í¤¿¤Á¤ËÊû¤°¡È¤ª»Å»ö¡É¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬¡¢Ì¤¸ø³«4ÏÃ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Âç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤³¦À¬Éþ¤ò´ë¤à¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÀïÆ®°÷¡¦°ëÊÕ¤ÎÈá°¥¤ÈÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£¥¿¥¤¥Ä°ìËç¤ÇÍÍ¡¹¤ÊºîÀï¤ËÄ©¤à¤â¡¢ÀµµÁ¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Ûー¥×¥Þ¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢¾å»Ê¤ÎÌµÃã¤ÊÌ¿Îá¤Ë¤âÂÑ¤¨Ç¦¤Ö――¡£¤É¤³¤«¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°¥¤·¤¥µ¥é¥êー¥Þ¥óÀïÆ®°÷¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹óÕÌÀ´ü¤ÎÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î³ëÆ£¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡312¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¿·ÁõÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¸¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¤¸ø³«4ÏÃ¤ò²ÃÉ®¡£¤½¤·¤Æ¡¢10·î3Æü¤«¤é¤ÏÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤â·èÄê¤·¡¢ÅÁÀâ¤ÎÊª¸ì¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£»æ½ñÀÒÈÇ¤ÈÆ±»þ¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿·ÁõÈÇ¡¡¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥ó
¸¶ºî¡§Çò´äµ×Ìï
Ì¡²è¡§¤¤¤Ä¤¤¿¤«¤·
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§A5È½¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー
¥Úー¥¸¿ô¡§312p
È¯¹Ô¡§¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î16Æü
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¾ðÊó
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì¡¡ 10·î3Æü(¶â)¤è¤ê¡¡Ëè½µ¶âÍË25:53～26:00
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡10·î7Æü(²Ð)¤è¤ê¡¡Ëè½µ²ÐÍË21:55～22:00
AT-X¡¡ 10·î3Æü(¶â)¤è¤ê¡¡Ëè½µ¶âÍË20:30～20:45¡¡¢¨ºÇÂ®ÊüÁ÷
BS¤è¤·¤â¤È¡¡10·î4Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË22:55～23:00
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ganglion-anime.com/
¸ø¼°X¡§@ganglion_anime
¢§CAST
°ëÊÕ·ò»Ê¡¡CV.¾åÅÄà¢»Ê
¥·¥ã¥ÉーÂçº´(ËÜÌ¾ ±Æ»³Ì)¡¡CV.Î©ÌÚÊ¸É§
¥Ûー¥×¥Þ¥ó(HOPEMAN)¡¡ CV.¿ùÅÄÃÒÏÂ
°ëÊÕÀá»Ò¡¡CV.¸Å²ì°ª
°ëÊÕ¥¿¥«¥·¡¡CV.ÀÄ»³µÈÇ½
¥æ¥ß¥³¡¡CV.±óÌî¤Ò¤«¤ë
²°Âæ¤Î¥ª¥ä¥¸¡¡CV.ÈÄÈøÁÏÏ©
(C)Çò´äµ×Ìï¡¦¤¤¤Ä¤¤¿¤«¤·/¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ