DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』新登場のメモリーが獲得できるイベント「白の牡牛を追いかけて」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新たなゲーム内イベントおよびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■イベント「白の牡牛を追いかけて」開催！

開催期間：2025年9月12日(金) 16:00～2025年9月23日(火) 12:59

イベント「白の牡牛を追いかけて」を開催いたしました。

期間中解放されるイベント限定ステージをクリアするとイベント専用アイテムを獲得できます。

獲得したイベント専用アイテムは、交換所にて様々な報酬と交換することができます。

また、バトルステージをクリアしてもらえる「ストーリーキー【白の牡牛を追いかけて】」で、イベントストーリーを解放していきましょう！

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「牛のぬいぐるみを取り戻せ！」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

ラファエロに丸め込まれ、新作絵画の

解説イベントに渋々登壇したレンブラント。

そんな彼女宛に、お客さんから

牛のぬいぐるみが贈られてきて……

■「白の牡牛を追いかけてピックアップガチャ」

開催期間：2025年9月12日(金) 16:00～2025年9月23日(火) 12:59

イベント「白の牡牛を追いかけて」の攻略に役立つスタイルがピックアップされた

「白の牡牛を追いかけてピックアップガチャ」を期間限定で開催いたします。

＜レンブラント★5スタイル【秘密を抱く人形】＞

＜ラファエロ★5スタイル【エンジェルナイト】＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/SP（DMM GAMESストア版、SPクラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。