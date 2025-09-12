大阪・関西万博でSMBCグループ金融経済教育を開催！

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（代表取締役社長：高橋 照正、以下 当社）は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（取締役社長 CEO（代表取締役）：吉岡 秀二、以下、ＳＭＢＣ日興証券）と共同で、9月13日（土）に2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）にて開催される「国際金融都市OSAKAフェスティバル」内のイベントにSMBCグループとして出展し、金融経済教育プログラムを開催いたします。

当社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島 達）、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：福留 朗裕）と共同で制作した「クエスト・オブ・ファイナンス～勇者の武器はお金の知識～」（以下、当ゲーム教材）の体験会を実施いたします。

当ゲーム教材は、パソコン用ソフト「Minecraft Education」を利用し、仮想空間で「お金にまつわるクエスト（問題）」を解決する疑似体験をしていくことで“お金”に関する知識を学ぶことができるものです。“お金について初めて学ぶ児童・生徒・学生”を対象とした普及啓発ツールとして、2024年3月より展開し、金融経済教育の「学びの入り口」として、これまで学校の授業等多くの場面でご活用いただいています。

この度、より多くの方々に当ゲーム教材を通じた金融経済教育の機会に触れていただきたく、大阪・関西万博にてイベントを開催することといたしました。

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17221/table/157_1_28ac96308b405cc7d467173f084b7366.jpg?v=202509130457 ]

（参考）

・国際金融都市OSAKAフェスティバル(https://tenkanodaidokoro.com/)

・金融経済教育教材「クエスト・オブ・ファイナンス～勇者の武器はお金の知識～」を公開(https://www.smbc-cf.com/news/data/2024/03/news_20240312.pdf)

・ＳＭＢＣ日興証券：金融経済教育教材「アセットモンスター」(https://www.smbcnikko.co.jp/csr/social/education/)

SMBCグループは、誰もがお金に対する正しい知識を身に付け、安心して暮らせる社会を目指し、

引き続きグループ各社が有する情報やノウハウを活かした様々な金融経済教育活動を幅広い世代に向けて提供してまいります。

以 上