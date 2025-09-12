HitPaw FotorPea V5.0 正式リリース -- 高画質画像処理とAIクリエイションが新たな進化へ

HitPaw.,Limited

2025年9月12日、HitPaw FotorPea（Windows版）は、待望のメジャーアップデート v5.0 を迎えました。今回の更新では、既存機能を大幅に強化し、画像処理をより効率的かつスマートに進化させただけでなく、UIデザインも最適化。ユーザーは機能検索や利用時に、よりスムーズで直感的な操作体験を得られます。

HitPaw FotorPea 公式ダウンロード／更新ページ：https://x.gd/A0LGT(https://x.gd/A0LGT)

AI機能の飛躍的進化

・AI自動生成機能の全面アップグレード

新バージョンでは生成精度が一層向上し、Nano Banana をはじめとする複数の先進モデルを導入しました。多彩なクリエイティブテンプレートも追加され、ワンクリックで同様の作品を簡単に再現可能です。

さらに、自然言語大規模モデルを搭載し、最適化テンプレートや新しいプロンプト機能を提供。創造的な表現をより直感的かつ効率的に実現します。

・AI部分リペイント機能が新登場

写真の特定エリアを精密に修復・調整できます。人物の髪色変更、ほくろの除去、色あせや折れ跡のある古い写真の修復、透かし（ウォーターマーク）の無劣化除去、さらにはAI生成画像に生じる細部の誤りもスマートに補正可能。創作と修復に大きな自由度をもたらします。

・画像強化機能のさらなる改善

新バージョンでは、モデル名や説明文を見直し、ユーザーが適切な強化ツールを理解・選択しやすくしました。加えて、人物のディテール処理に優れる CodeFormer 顔修復モデル を新搭載し、ポートレートの質感を大幅に向上させています。

・編集と強化の深度融合

画像編集機能がすべての強化モデルを同時に呼び出し可能となり、編集プロセス中に高品質な処理を即時反映できます。さらに、強化機能に「編集入口」を追加し、上位版へと進化。プロクリエイターから一般ユーザーまで、柔軟な操作体験を提供します。

V5.0は、HitPaw FotorPeaにおける機能的な飛躍を象徴すると同時に、私たちがユーザーへ効率的・便利かつ創造力あふれる画像処理体験を継続的に届けるという約束の証でもあります。



アップグレード内容の詳細な紹介です。さっそく見ていきましょう。

1. ホーム画面の最適化アップグレード -- より集中、より効率的に

V5.0 では、HitPaw FotorPea はホーム画面を大幅に調整し、ユーザー体験と機能アクセス性を高めました。

・古い写真修復機能の露出度を強化

ユーザーから特に関心の高い「古い写真の修復」ニーズに対応し、ホーム画面にこの機能を重点的に配置しました。クリックするだけで「修復」画面に直行でき、よりスピーディーに操作を完了できます。

・ホーム画面のシナリオカードを精簡・最適化

入口が多すぎると画面が煩雑になるため、V5.0 ではホームカードを合理的に整理しました。人気シナリオ・強化シナリオ・ツールボックス の3大セクションのみを残し、全体のページをよりシンプルで明快に。ユーザーが機能を探す際も、効率的に目的の操作に辿り着けます。

2. 画像強化インターフェースのアップグレード -- より直感的なモデル選択

画像強化機能の拡張に伴い、ユーザーがモデルを選択する際の複雑さが徐々に増していました。そこで V5.0 では、「モデル名だけでは効果が直感的に分かりにくい」という課題を解決するため、インターフェースを全面的に最適化しました。

・モデル分類の明確化

すべての強化モデルを 顔復元、AIアップスケール、画質強化、AIカラー の4大カテゴリに体系化し、ユーザーが必要な機能を素早く見つけられるようにしました。

・複数カテゴリの同時展開に対応

複数のカテゴリを同時にドロップダウン表示でき、異なるモデルを1つの画面上で直感的に比較可能。選択効率が大幅に向上しました。

・モデル命名の最適化

抽象的すぎたり理解しづらかったモデル名を改善し、機能特性に即した分かりやすい名称へと変更。ユーザーが一目で効果を判断できるようになりました。

今回のアップグレードにより、画像強化機能は専門性をさらに高めつつ、操作体験も一層フレンドリーで直感的なものとなりました。

3. 画像強化に新たに追加された「リアル」顔モデル -- より自然に、よりリアルに

V5.0 では、HitPaw FotorPea に全く新しい顔強化モデル 「リアル」 が登場しました。これにより、ポートレートの修復と最適化において、より自然でリアルなビジュアル効果を実現します。既存モデルと比べて、顔処理が実際の質感に近づき、過度な再構築や不自然な補正を回避します。

コアメリット：

1.加齢斑などの欠点を効果的に除去し、オンライン版を上回る仕上がりを実現。

2.横顔の表現がより自然で、違和感のある表情を防止。

3.視線や眼鏡のディテール処理に優れた効果を発揮。

4.髪や肌のテクスチャを細部まで保持し、自然な質感を再現。

5.過度なシャープ化やスムージングを避け、肌のリアルなディテールを残存。

「リアル」モデルの導入により、人像強化は「修復」からさらに一歩進んで「自然」へ。

美しさを追求しながらも、本来の個性を失わずに残すことが可能となりました。

4. 画像強化と画像編集の深度融合 -- ワンストップのクリエイティブ体験

V5.0 では、HitPaw FotorPea が 画像強化 と 画像編集 を統合アップグレードし、ユーザーによりスムーズな一体型操作体験を提供します。

・完全な制作フローに対応

画像強化を終えた後、そのまま切り抜き、画質向上、部分リペイント、オブジェクト除去などの編集シーンへシームレスに移行可能。複数ツールを切り替える煩雑さを解消しました。

・モデルの自由な組み合わせを実現

ユーザーからの要望に応え、V5.0 では初めて強化モデルと編集機能の自由な組み合わせをサポート。操作ハードルはやや上がるものの、プロユーザーや上級クリエイターにとって、より高い柔軟性と創造空間を提供します。

この融合アップグレードにより、ユーザーは効率的な画像処理に加え、強化から編集までの フルプロセス創作 を実現。まさに「一枚の写真が、修復から再創作まで」の完全なクリエイティブサイクルを体験できます。

5. 画像編集に新搭載「部分リペイント」 -- 精密な修正、無限のクリエイティブ

V5.0 では、ユーザーにより柔軟な画像編集体験をもたらす新機能 部分リペイント を搭載しました。本機能は特に 小サイズ画像（1K～2K解像度） に最適化され、精度とビジュアル効果のバランスを実現しています。

機能概要：

remove / replace / change / add といった一般的な編集指令をサポートし、直感的かつ簡単に操作可能。

明確かつ的確なプロンプトで主要効果を実現し、塗りつぶしエリアを補助として組み合わせ。

モデル処理結果は全体の一貫性を保持しつつ、局所的にわずかな調整が加えられる場合があります。

適用シナリオ：

1.不要な要素の削除

Remove the semi-transparent area of the selected object

2.古いまたは損傷した写真の修復

Operate only on the red semi-transparent selection,Repair white damaged areas

3.既存要素の変更・置き換え

Keep the character unchanged and replace it with a burgundy wavy hair

4.AI生成による歪みや異常画像の修正

Operate only on the red semi-transparent selection,Regenerate the character's hands to show the palms and fingers

部分リペイント機能の追加により、画像編集の柔軟性が飛躍的に向上し、ユーザーの創造的な表現にさらなる可能性を提供します。

6. AIペインティングの全面最適化 -- アイデアから作品へ、ワンクリックで実現

V5.0 では、HitPaw FotorPea の AIペインティング機能 をシステム的にアップグレードしました。使用ハードルを下げ、創作効率を高めることで、より多くのユーザーが「インスピレーションから作品へ」の変換を手軽に実現できます。

アップグレード背景：

l 旧デフォルトページが「広場レイアウト」に似ており、主要機能への集中が難しい。

l テンプレートとモデルの概念が混同しやすく、利用体験を損ねていた。

l プロンプト記述の難易度が高く、生成結果が理想通りにならないケースが多かった。

l モデル間の違いが直感的でなく、選択が難しかった。

最適化戦略：

1.インターフェース刷新：デフォルトページを再構築し、主要機能の視認性を向上。

2.創作ルートの分離：「自由創作」と「テンプレート創作」を独立表示し、理解を簡略化。

3.プロンプトのインテリジェント最適化：文脈を内蔵した連想補助を導入し、適切な記述をスピーディーに生成。

4.モデル情報の透明化：モデル解説と差別化ポイントを追加し、直感的に選択できるよう改善。

機能ハイライト：

1.ホーム画面に AIペインティング専用タブ を新設し、機能の露出度を向上。

2.創作フローを最適化：テキストto画像／画像to画像 と テンプレート創作 の二経路をサポート。ユーザーは「テンプレート選択 → プロンプト入力 → 生成クリック → 結果確認」というシンプル操作で、一気に作品を完成可能。

3.新たに自然言語モデルとターゲット連想ツールを導入し、プロンプト作成をより容易に。創作のハードルを大幅に下げました。

これらの最適化により、AIペインティングは インターフェース・プロセス・インタラクション の全方位で進化。ユーザーは「思いついた瞬間に描く」体験を実現し、無限のクリエイティブを解き放ちます。

7. V5 クロスバージョンアップグレードキャンペーン -- 永久ユーザーへの特別感謝

長年にわたり HitPaw FotorPea をご愛用いただいているユーザーの皆様への感謝の気持ちを込めて、V5 クロスバージョンアップグレード専用キャンペーン を実施いたします。

対象ユーザー：

1.現在ご利用中のソフトウェアバージョンが V5.0.0 未満 のユーザー

2.2025年8月11日（含む）以前に「永久ライセンス」を購入 されたユーザー

キャンペーン内容：

1.対象ユーザーは、直接 V5.x バージョン へアップグレード可能。もちろん現在のバージョンを継続利用することも選択できます。

2.アップグレードに成功した方には、追加で 500クレジット をプレゼント。プラットフォーム内でのさらなる創作体験にご利用いただけます。

今回のキャンペーンを通じて、より多くの既存ユーザーに V5.0 がもたらす新機能と最適化 をご体験いただき、画像処理および創作体験をさらに充実させていただければ幸いです。

まとめ

HitPaw FotorPea V5.0 は、機能とインターフェースの両面で全面的にアップグレードされただけでなく、AI技術の深度活用により、創作のハードルをさらに下げ、画像処理とクリエイティブの可能性を広げました。

古い写真の修復、画像強化、AIペインティング、部分リペイントなど、すべての機能において、ユーザーにより スマートで効率的、かつ便利な体験 を提供することを目指しています。

今後も HitPaw FotorPea はユーザーの声に耳を傾け、製品とサービスの最適化を継続。ユーザー一人ひとりが、画像を通じて 「自分だけの素敵な瞬間を記録し、創造する 」体験をサポートしてまいります。

