【ヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸】京都 祇園祭を陰陽道の視点から考察するトークイベントを開催

ヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸祇園祭 神輿渡御 -三基の神輿が氏子地域を渡御します（画像提供 八坂神社）

ヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸（京都市下京区 総支配人 伊藤彰得）は、八坂神社（京都市東山区）の宮司、野村明義（のむら あきよし）氏によるトークイベント「祇園祭～陰陽道の視点から」を10月11日(土)午後2時30分からホテル内レストラン「Together&Co.」（トゥギャザー・アンド・コー）で開催いたします。

関西の伝統ある寺院から僧侶を迎え、寺院にまつわるエピソードなどの紹介と僧侶とのトークを楽しめるイベント「京さろん お坊さんCafe」の特別編として行うもので、神職による初めての開催となります。

八坂神社 本殿（国宝） （画像提供 八坂神社）

日本三大祭のひとつである祇園祭は八坂神社の祭祀ですが、疫病を鎮めるためにと祈りをこめてはじまった御霊会（ごりょうえ）に由来しており、祭に関連する行事や文化には陰陽道の影響があるとされています。今回は陰陽道の視点から祇園祭の意義をお話しいただきます。

祇園祭 山鉾巡行 (JAPAN IMAGES)

トークイベント第一部は祇園祭の起源とされる神泉苑（京都市中京区）と八坂神社による「龍穴祭祀」や祇園祭のお囃子による「音響祭祀」、水脈浄化のための祭祀など、また古くは比叡山延暦寺の末寺であり神仏習合の場であった八坂神社で、祇󠄀園祭において神職と僧侶が合同で疫病退散を祈る「八坂礼拝講」について取り上げていただく予定です。続く第二部では普段から疑問に思っていることなど、講師を囲んで会話をお楽しみいただきます。

八坂神社 宮司 野村 明義氏

講師：野村 明義（のむら あきよし）氏

1958年石川県生まれ。

1981年皇學館大学文学部神道学科卒業後、

乃木神社（東京）へ奉職。

1993年八坂神社へ転任、

2005年同神社禰宜を経て、2021年より宮司に就任。

陰陽道に基づく「󠄀祇󠄀園暦」を毎年作成。

【実施要項】

開催日：2025年10月11日（土）

時間：

午後2時15分開場 ・午後2時30分開始

第一部：講師による講話

第二部：質疑応答など講師とのトークタイム

午後5時終了予定

会場：ヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸 1階

Together&Co.（トゥギャザー・アンド・コー）

料金：

＜トークイベントのみ＞ お一人様 4,000円

・コーヒー＆紅茶フリーフロー（お菓子つき）

＜ランチ付きプラン＞ お一人様 7,000円

・季節の食材を使ったランチコース

・コーヒー＆紅茶フリーフロー（お菓子つき）

※いずれも税金・サービス料が含まれております。

※文化財保護に役立てていただくため、参加費の一部を毎回各寺院に寄付しています。

定員：20名様(先着順)

ご予約方法：電話またはヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸公式サイトよりお申し込みください。

TEL ： 075-320-5111（代表） 受付時間 9:30～17:30、

または 075-320-5558（レストラン直通） 受付時間 11:30～20:00

詳細・ご予約 :https://hiltongardeninn-kyoto.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/event/together-and-co-2305

