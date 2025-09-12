『ウォーハンマー40,000：コンバットパトロール』プレミアム定期購読特典、大幅アップグレードのお知らせ

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社は、現在好評発売中の『ウォーハンマー40,000：コンバットパトロール』において、読者のみなさまにより一層お楽しみいただけるよう、プレミアム定期購読特典を大幅にアップグレードいたしました。

プレミアム定期購読をお申し込みのお客様には、従来の４つのプレミアムセットに加え、壮大な戦場を再現できる豪華地形モデル〈開拓区画〉を新たにご用意しました。本シリーズ最終号と同時期に追加特典としてお届けいたします。

プレミアム定期購読の追加特典《地形モデル：開拓区画》

商品サイト＆お申し込みはこちら :https://hcj.jp/wcp/p

「ウォーハンマー40, 000」の開拓区画を再現する地形モデル。組み換え式防御壁や帝国の建造物など、バリエーション豊かな地形パーツによって臨場感あふれる戦場をお楽しみいただけます。

【収録内容】

STC居住バンカー×2個、防御壁×6個、扉付き防御壁×2個、発着場×1個、ヴォクスアンテナ×1個、探兆聖壇×1個、組み立て塗装ガイドマガジン

※実際の商品は写真と異なる場合があります。※本商品にキャラクターのミニチュアおよびゲームボードは含まれません。

プレミアム定期購読について

第４号以降毎号300円（10%税込）追加のプレミアム定期購読をお申し込みいただくと、シリーズを集めながらアーミーを強化できる４つのプレミアムセットに加え、今回の〈地形モデル：開拓区画〉も入手可能となります。

この機会にぜひプレミアム定期購読をお申し込みいただき、『ウォーハンマー40,000』の世界をより深くお楽しみください。

■ 商品名 『ウォーハンマー40,000：コンバットパトロール』

■ 価格 創刊号特別価格499円（10%税込）

第２号特別価格1,499円（10%税込）

第３号以降通常価格2,499円（10%税込）

■ 販売場所 全国の書店・商品ウェブサイトで発売

■ 刊行頻度 週刊

■ 刊行号数 全90号

■ 判型 285mm×220mm

■ 商品サイト https://hcj.jp/wcp/p

■ 商品に関するお問い合わせ

アシェット・コレクションズ・ジャパン（株）お客様サービスセンター0570-001-070

Warhammer 40,000: Combat Patrol (C) Games Workshop Limited 2025.