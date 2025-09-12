マイナビが新たにタレントマネジメントシステム　『マイナビTalentBase』を10月より提供開始

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明）は、株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、以下「PAC」）との協業プロダクトである、新たなタレントマネジメントシステム『マイナビTalentBase』（https://hrd.mynavi.jp/mynavi-talentbase）の提供を10月1日（水）より開始します。

◆サービス開発の背景

『マイナビTalentBase』は、就職・採用分野で豊富な実績を持つマイナビと、『タレントパレット』により「科学的人事」の実現を目指しながらタレントマネジメント市場を牽引するPACが協業することで、両社が提供するサービスの融合・連携を図りつつ、学生や社会人のデータを蓄積・活用できるプラットフォームを提供するものです。人的資本経営・健康経営の推進や働き方改革などを目的に、多くの企業で導入が進んでいる『タレントパレット』をベースに、就職・採用分野で豊富な実績を持つマイナビのサービスを搭載することにより、採用・育成・配置などの人事業務において、スキル情報などを軸にしたマッチング精度の向上を実現します。求職者には最適な活躍の場でのキャリア形成を支援しながら、企業には自社にマッチした人材獲得や社員のエンゲージメント向上などのソリューションを提供することを目指します

◆サービスの特徴や概要など

『マイナビTalentBase』はマイナビが独自に提供するサービス機能を『タレントパレット』に搭載した、企業向けの新しいタレントマネジメントシステムです。人事に必要な機能を豊富に取り揃えており、人材・組織開発の効率化をシステムとデータの力で支援します。

◆多種多様な情報管理機能や研修・診断コンテンツ

ポジション管理機能やダッシュボード、人事評価機能やスキル管理機能、研修管理機能など、『タレントパレット』に搭載されている様々な機能に加え、マイナビ商品である『マイナビe-learning研修コンテンツ』、 『パーソナリティ診断』、『エンゲージメント診断』等を搭載しています。

＜パーソナリティ診断＞

＜エンゲージメント診断＞

＜マイナビeラーニングコンテンツ＞

＜人事評価機能＞

◆内定者情報の『マイナビTalentBase』への移行を支援し、採用から育成まで一気通貫で管理

マイナビの新卒採用応募者管理システムにおける内定者情報の『マイナビTalentBase』への移行作業を支援する機能を提供し、マイナビ採用管理の新卒応募者管理システム利用企業では、社員情報の登録の手間が削減される他、採用時の情報から入社後の育成などの情報を一気通貫で管理することが可能となります

※内定者情報の『マイナビTalentBase』への移行については、内定者への事前の説明と承諾を元に移行作業を行っていただくよう、企業にご案内していく予定です。

中長期的な計画として、タレントマネジメントシステム内で保有するデータとマイナビ研修コンテンツをはじめとしたマイナビ就職関連サービスとの連携を通して、より効果的な社員研修の実施や、採用マッチングの精度向上を目指します。

※『マイナビTalentBase』のサービス提供開始にあたり、これまでマイナビが提供してきたタレントマネジメントシステム『crexta』のサービス提供を2026年9月末で終了させていただくことになりました。

これまでご愛顧いただきましたお客様には心より感謝申し上げますとともに、ご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

サービス終了日：2026年9月30日（水）

※2026年10月1日（木）以降、すべてのサービスがご利用いただけなくなります。

■『マイナビTalentBase』について

詳細はこちら：https://hrd.mynavi.jp/mynavi-talentbase