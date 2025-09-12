よしもとのアカデミー生による年に1度のビッグイベント『よしもとアカデミー学園祭2025』開催決定！

吉本興業株式会社

このたび、よしもとアカデミー生が「出演」または「企画・制作」する、年に1度のイベント「よしもとアカデミー学園祭2025」の開催が決定しました。本イベントでは、「よしもとクリエイティブアカデミー(YCA)」「よしもとパフォーミングアカデミー(YPA)」「よしもとデジタルエンタテインメントアカデミー(YDA)」「吉本興業高等学院」の各アカデミー生に加え、「NSC(吉本総合芸能学院)」を卒業した新人芸人が大活躍！5回目の開催となる今年は、現役生や卒業生が手がけるライブやステージを、東京・大阪で全11公演をお届けします。

NSCは、1年目・2年目の若手芸人が勢ぞろい！知名度ゼロからブレイク前夜のスターを“先取り”できる大チャンス。

よしもとクリエイティブアカデミー(YCA)は、生徒が企画・制作したネタとコーナーのライブに、ニッポンの社長、アキナ、ヨネダ2000など人気芸人が出演。

よしもとパフォーミングアカデミー(YPA)は、歌・ダンス・演技が融合した、情熱と才能が光る大迫力のステージを披露。

よしもとデジタルエンタテインメントアカデミー(YDA)は、東京・大阪の両校がNSC公演のオープニング映像を制作。

吉本興業高等学院は、各自が選択する専攻アカデミーの公演に参加。舞台裏から表舞台まで、実践を通じて学んだ成果を発揮します。

未来のエンタメ界を担うアカデミー生たちが、笑い・感動・驚きをたっぷり詰め込んでお届けする一大イベントに、どうぞご期待ください。

さらに、各校で特別オープンスクールも実施します。人気芸人を招いた特別授業や、それぞれのアカデミーの魅力や特色、アカデミー生の実践授業の成果を間近に感じられるプログラムをご用意しています。

公演情報

●東京校

「よしもとアカデミー学園祭2025 TOKYO」

会場:新宿区立四谷区民ホール ※YPAのみ別会場

【9月28日(日)】

13:30 開演《よしもとパフォーミングアカデミー(YPA)》

よしもとパフォーミングアカデミー東京学園祭

会場:東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 西葛西校 ※YPAのみ別会場

出演者：YPA東京現役生

内容：演技・ダンス・ボーカルのオムニバスステージ

料金：前売3,000円｜当日3,500円

【10月27日(月)】

１.15:00 開演《NSC》

NSC東京30期ライブ「竿～笑いを釣り上げろ～」

出演者：芸人1年目(NSC東京校30期)

MC：マルセイユ

内容：ネタとコーナー

料金：前売1,500円｜当日2,000円 ※配信なし

２.19:00 開演《よしもとクリエイティブアカデミー(YCA)》

「YCA発→四谷経由→あなたのもとへ～YCA生が

あなたのもとへ笑いを届けるネタとコーナーの90分～」

出演者：ななまがり、ダイタク、からし蓮根、ラニーノーズ、ケビンス、

9番街レトロ、ナイチンゲールダンス

内容：ネタとコーナー

料金：前売3,000円｜当日3,500円 ※配信なし

【10月28日(火)】

１.11:30 開演《NSC》

NSC東京29期ライブ「ド！でか肉！」

出演者：芸人2年目(NSC東京29期生)

MC：兄弟

料金：前売1,500円｜当日2,000円 ※配信なし

２.15:00 開演《NSC》

NSC東京29期＆30期ライブ「にくみそ」

出演者：芸人2年目(NSC東京29期)、芸人1年目(NSC東京30期)

MC：滝音

料金：前売1,500円｜当日2,000円 ※配信なし

３.19:00 開演《よしもとクリエイティブアカデミー(YCA)》

「四谷万博2025～ネタありコーナーあり！

お笑いだけの展覧会～」

出演者：CITY、蛙亭、滝音、ヨネダ2000、家族チャーハン、イチゴ

内容：ネタとコーナー

料金：前売3,000円｜当日3,500円 ※配信なし

●大阪校

「よしもとアカデミー学園祭2025 OSAKA」

会場:YES THEATER

【10月4日(土)】

１.12:30 開演《NSC》

「NSC紅白ネタ合戦～最若手大阪代表選考会・47期激闘編～」

出演者：芸人1年目(NSC大阪47期)

MC：隣人

内容：ネタ

料金：前売2,000円｜当日2,500円｜配信1,500円

２.16:00 開演《よしもとクリエイティブアカデミー(YCA)》

「よしもと学園 in なんばキャンパス Day1～芸人学部アイドル科おもろいだけじゃダメですか？～」

出演者：藤崎マーケット、祇園、金属バット、鬼としみちゃむ、華山、

フースーヤ、ファンファーレと熱狂

内容：ネタとコーナー

料金：前売2,200円｜当日2,500円 ※配信なし

★YCA公演2日間通しチケット4,000円★

【10月5日(日)】

１.12:30 開演《よしもとパフォーミングアカデミー(YPA)》

よしもとアカデミー学園祭2025YPA大阪現役生公演

「Life is the stage」

出演者：YPA大阪現役生

内容：演技・ダンス・ボーカルのオムニバスステージ

料金：前売2,500円｜当日3,000円

２.15:30 開演《NSC》

「NSC紅白ネタ合戦～最若手大阪代表選考会・46期死闘編～」

出演者：芸人2年目(NSC大阪46期)

MC：もも

内容：ネタ

料金：前売2,000円｜当日2,500円｜配信1,500円

３.19:00 開演《よしもとクリエイティブアカデミー(YCA)》

「よしもと学園 in なんばキャンパス Day2～ようこそ！あなたと楽しむ青★春★祭～」

出演者：スマイル、アキナ、祇園、イノシカチョウ、20世紀、ドーナツ・ピーナツ、天才ピアニスト

内容：ネタとコーナー

料金：前売2,200円｜当日2,500円 ※配信なし

★YCA公演2日間通しチケット4,000円★

＜チケット情報＞

好評販売中！

FANYチケットHP： https://yoshimoto.funity.jp/(https://yoshimoto.funity.jp/)

※チケットは公演毎になりますので、各アカデミーHPをご確認ください。

よしもとアカデミー 特別オープンスクール日程

【東京校】

・NSC(吉本総合芸能学院) ：10月18日(土)

・よしもとクリエイティブアカデミー(YCA) ：10月19日(日)、10月25日(土)

・よしもとパフォーミングアカデミー(YPA) ：10月19日(日)

・吉本興業高等学院 ：10月4日(土)

【大阪校】

・NSC(吉本総合芸能学院) ：10月18日(土)

・よしもとクリエイティブアカデミー(YCA) ：10月13日(月・祝)、10月22日(水)

・よしもとパフォーミングアカデミー(YPA) ：10月28日(火)、10月30日(木)、10月31日(金)

・吉本興業高等学院 ：10月26日(日)

各アカデミー情報

【NSC(吉本総合芸能学院)】

数多くのスターを輩出する国内最大規模のお笑い養成所。

HP： https://nsc.yoshimoto.co.jp/(https://nsc.yoshimoto.co.jp/)

【よしもとクリエイティブアカデミー(YCA) 】

マネージャー、構成作家、劇場・ライブプロデューサー、番組ディレクターetc...数多くの即戦力スタッフを輩出。

HP： https://yca.yoshimoto.co.jp/(https://yca.yoshimoto.co.jp/)

【よしもとデジタルエンタテインメントアカデミー(YDA) 】

よしもとでエンタメ×デジタルの最前線を学び即戦力を目指す。

★2026年度からYCAとYDAが統合し、タレントマネージメント、番組・映像,ライブ,デジタルコンテンツ制作まで、吉本興業のエンタメ全領域を網羅し、さらにボリュームアップしたカリキュラムにリニューアルします。

HP：https://yda.yoshimoto.co.jp/

【よしもとパフォーミングアカデミー(YPA) 】

俳優、パフォーマー、歌手、よしもとから“本格的”にデビューを目指す。

HP：https://ypa.yoshimoto.co.jp/

【吉本興業高等学院】

よしもとでエンタメ×デジタルの最前線を学び高校卒業資格が取れるよしもとの高等学校。

HP：https://koutougakuin.yoshimoto.co.jp/

▼よしもとアカデミーHP: https://academy.yoshimoto.co.jp/(https://academy.yoshimoto.co.jp/)