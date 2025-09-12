【代表取締役社長インタビュー】社員出身社長が語る「人が育つ組織づくり」への挑戦

アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）代表取締役社長・瀬戸口 智のインタビュー記事が、経営者の素顔に迫るメディア『社長名鑑』に掲載されました。

インタビューでは、総務部からキャリアをスタートし、医療機器の新規事業立ち上げ、経営企画部長などを経て社長に就任するまでの歩みが紹介されています。また、創業110年の節目に、創業家以外から初めて社長に就任した背景や、「社員も社長になれる」というメッセージに込めた思いも語られています。

さらに、社員との対話を重視した組織改革として、「オープントークキャラバン」や「デジタル目安箱」の導入など、人的資本への投資と風土づくりへの取り組みについても触れられていますので、ぜひ一度ご覧ください。

▼インタビュー記事はこちら

業界毎特集記事-アステナホールディングス株式会社 代表取締役社長 瀬戸口 智｜社長名鑑(https://shachomeikan.jp/industry_article/4814)

■『社長名鑑』とは

『社長名鑑』(https://shachomeikan.jp/)は、日本企業の経営者に焦点を当てたインタビュー記事や動画を掲載するWebメディアです。中堅企業から大手企業、急成長中のベンチャー企業まで、各界で注目される経営者が多数登場し、経営の原点から未来戦略、企業文化、人材哲学までを深く掘り下げた内容を提供しています。

アステナホールディングス株式会社 会社概要

会社名：アステナホールディングス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智

創 業：1914年（大正3年）7月10日

設 立：1941年（昭和16年）9月20日

U R L ：https://www.astena-hd.com/

事業内容：グループ会社の経営管理等

【本件に関するお問い合わせ先】

アステナホールディングス株式会社

お問い合わせフォーム

https://www.astena-hd.com/contact/