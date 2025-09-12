【JPIセミナー】「天然ガスの高度利用、AZEC、経済安全保障の最新動向とビジネス機会について」9月22日(月)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、自民党「ＧＸにおける天然ガスの高度利用とe-methane促進に関する議員連盟」 事務局長 衆議院議員 中谷 真一 氏を招聘し、天然ガスの高度利用、AZEC、経済安全保障の最新動向とビジネス機会について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17486(https://www.jpi.co.jp/seminar/17486?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

自民党 「ＧＸにおける天然ガスの高度利用とe-methane促進に関する議員連盟」

中谷 真一 事務局長 特別招聘

天然ガスの高度利用、AZEC、経済安全保障の最新動向とビジネス機会について

〔開催日時〕

2025年09月22日(月) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

自民党「ＧＸにおける天然ガスの高度利用とe-methane促進に関する議員連盟」

事務局長

衆議院議員

中谷 真一 氏

〔講義概要〕

私は政治家として経済産業副大臣、外務大臣政務官、かつては自衛官として安全保障に身を置いた経験から、今、まさに世界の秩序の変化を感じています。その中でも特に日本経済に大きな影響を及ぼす米中摩擦について認識を共有したのち、経済政策の観点から日本の取るべき進路、又、私が特に関わっているＧＸ、天然ガスの高度利用、ＡＺＥＣ、経済安全保障等についてお話をさせて頂き、皆様のビジネス等に寄与したいと考えております。

〔講義項目〕

1. 世界秩序の変化と日本の立ち位置

(1) 失われた30年とは

(2) 米中摩擦が与える影響

2. 日本経済の復活

(1) デフレからの脱却、円安

(2) 半導体、バッテリー等 経済安保

(3) カーボンニュートラル

3. GXは規制ではなく経済政策

(1) 日本の強みを生かす

(2) AZEC

(3) 天然ガス利用の意義

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,790円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

