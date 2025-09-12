ほけんの窓口が、“これまでの姿勢と決意”を新聞広告で宣言します。「ほけんの窓口、正直宣言。」

ほけんの窓口グループ株式会社

ほけんの窓口グループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：猪俣 礼治、以下「ほけんの窓口」）は、2025年9月12日（金）に「ほけんの窓口、正直宣言。」を新聞広告で宣言いたします。

保険のことについてさまざまな話題が取り上げられる中で、「保険はどのように選んだらよいのだろう？」、「どこに相談すればよいのだろう」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。

そんなお客さまの思いに寄りそい、そして、今こそお客さまに安心して保険を選んでいただきたい。

―― その想いから、ほけんの窓口は自分たちの姿勢を「正直宣言。」としてお伝えいたします。

ほけんの窓口のポリシーは、首尾一貫して「お客さまのニーズに沿った保険」をご提案すること。今回の「ほけんの窓口、正直宣言。」は、私たち自身がこれまで大切にしてきた姿勢を改めて広くお伝えするものであり、お客さまに安心していただくための決意です。

■「ほけんの窓口、正直宣言。」

・掲載日 ：2025年9月12日（金）

・掲載媒体 ：日本経済新聞 朝刊

・特設サイト：https://www.hokennomadoguchi.com/media/shojiki/

ほけんの窓口、正直宣言。

私たちは、業界のパイオニアとして2000年に初めて来店型保険ショップを開店して以来多くのお客さまにご支持をいただき現在では全国で650以上の店舗を展開する業界最大手の保険ショップです。

これまでも、首尾一貫して「お客さまのニーズに沿った保険」をご提案してまいりました。

その姿勢は今後も変わらずこれからもお客さまに

寄りそった保険提案を続けてまいります。

■「ほけんの窓口」について

公式サイト： https://www.hokennomadoguchi.com/

ほけんの窓口は、1996年の保険業法改正を背景に、複数の保険会社の保険商品を取扱う保険の乗合代理店として2000年に来店型保険ショップ第一号店をオープン。現在では40社300商品以上の保険※を取扱う環境を実現しています。※取扱保険会社・保険商品は店舗により異なります。

お客さまの現在の状況や未来のお考えに合った保険選びをお手伝いすること。そんなお客さま本位の姿勢が、ほけんの窓口の透明性や信頼性を高め、大切な価値となるよう、これまでさまざまな活動を続けてきました。

