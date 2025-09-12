【叡啓大学】参加者募集 9月17日(水) PWS月次イベント「“VCに学ぶ“ 事業が伝わるピッチの組み立て方」
広島県公立大学法人
叡啓大学（学長：有信睦弘、所在地：広島市中区）は、2025年9月17日（水）、叡啓大学のプロジェクトワークスペースにて、PWS月次イベント「“VCに学ぶ“ 事業が伝わるピッチの組み立て方」を開催します。
本イベントは、中四国でも投資を行っているシード期のベンチャーキャピタルであるwaypoint venture partners株式会社の平田拓己氏をお招きし、スタートアップ企業が事業プレゼンを組み立てる方法をお話しいただきます。投資家の心を動かす論理性とストーリーを学び、自社の事業プレゼンに取り入れられるポイントを探ってみませんか？
ぜひご参加をお待ちしております。
日時
2025年9月17日（水）18:30-20:00（18:00開場）
場所
叡啓大学PWS (プロジェクトワークスペース)
内容
・スタートアップの思考やピッチの組み立てを学ぶ
・広島県の外部協業を伴う新規事業、既存事業強化に関する調査レポートの内容紹介 他
登壇者
waypoint venture partners株式会社
代表 平田拓己氏
参加費
無料
申込方法
お申込はこちらから
【参加者募集】9月17日(水) PWS月次イベント「“VCに学ぶ“ 事業が伝わるピッチの組み立て方」(https://eikei.ac.jp/news/7991/)
申込締切：９月16日（火）
お問合わせ先
pws-info@eikei.ac.jp
