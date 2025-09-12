RESERVA予約システム、予約データを柔軟に管理できる新機能「予約情報CSV出力機能」を提供開始

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、クラウド型予約システム「RESERVA（レゼルバ）」において、新たに予約情報をCSVファイルで自由に出力・管理できる新機能「予約情報CSV出力機能」を導入しました。本機能により、利用者は出力項目の選択や順序の入れ替えが可能となり、Excelやスプレッドシートなどでの分析や管理を柔軟に行うことができます。これにより、日々の予約運用における情報整理やデータ活用の効率化を支援します。

「予約情報CSV出力機能」詳細 :https://digital.reserva.be/function-introduction-reservation-information-csvfile-2/

■RESERVA概要

RESERVAは、金融業、教育業、観光業などを含む350業種以上に対応する、国内最大級の予約管理システムです。累計導入実績は35万社を超え、オンライン予約から決済、顧客情報管理までを一元化します。今回追加された「予約情報CSV出力機能」では、予約データから必要な情報を自由に抽出でき、Excelやスプレッドシートなど外部ツールでの分析・管理を効率化できるようになりました。

■開発の背景

予約データを管理・分析する際、表計算ソフトの利用が一般的ですが、これまではシステム上で自動出力できず手作業で取り込む必要がありました。そこで当社は、必要な情報を一括で抽出して外部ツールに取り込める仕組みを整備し、データ管理の効率化と分析精度の向上を実現しました。

「予約情報CSV出力機能」の出力項目選択画面イメージ

■関連機能の紹介

・予約データ分析機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-analyze-reservation-data/)

予約情報を多角的に分析し、運営判断を支援

・顧客データCSV出力機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-customer-information-csvfile/)

顧客情報をCSV形式で出力が可能に

・担当者スケジュール表機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-staff-schedule/)

担当者ごとの稼働状況や予約状況を一覧管理

当社では今後も、予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な機能開発をすすめてまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 情 報：https://tech.controlgroup.jp