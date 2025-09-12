ミックウェア、「AWS アドバンストティアサービスパートナー」に認定

株式会社ミックウェア

株式会社ミックウェア（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長 兼 会長：鳴島健二、以下「ミックウェア」）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のAWSパートナーネットワーク（APN）において「AWS アドバンストティアサービスパートナー」に認定されたことをお知らせいたします。

■AWS パートナーネットワーク（APN）について

AWS パートナーネットワーク (APN) は、AWS のテクノロジー、プログラム、専門知識、ツールを活用して顧客向けのソリューションとサービスを構築するグローバルコミュニティです。

当社はAWSと協力して革新的なソリューションを提供し、技術的課題を解決し、顧客価値を高めることに貢献しています。

「AWS アドバンストティアサービスパートナー」とは、トレーニングと認証を受けた技術者の強力なチームを抱え、カスタマーエクスペリエンスの面でも実績のあるパートナーに与えられる認定です。

このたび、当社のAWSを活用した技術支援の実績が評価され、「AWSアドバンストティアサービスパートナー」に認定されました。

ミックウェアは今後も、AWSの最新技術を積極的に活用し、お客様のビジネスに最適な技術支援を行ってまいります。

■株式会社ミックウェアについて

所在地 ：兵庫県神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビルディング

代表者 ：代表取締役社長 兼 会長 鳴島 健二

事業内容 ：コンピュータシステムの企画、開発、製作、販売

URL ： https://micware.co.jp/