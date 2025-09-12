PR TIMES、2025年度の上期業績予想を上方修正

株式会社PR TIMES

株式会社PR TIMES（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口拓己、東証プライム：3922）は、本日2025年9月12日（金）開催の取締役会で、最近の業績動向を踏まえ、2025年4月11日に公表した2025年度（2026年2月期）の上期（第2四半期累計）業績予想を、以下のとおり修正することを決議しましたのでお知らせいたします。

2025年度の上期業績予想の修正内容

修正の理由

基幹事業のプレスリリース配信サービス「PR TIMES」は堅調に推移し、計画をわずかに上回っております。2026年2月期第2四半期のプレスリリース件数は前期比19.1％となり、2023年2月期第1四半期以来、13四半期ぶりに成長率が15％超を回復しました。定額課金の期間契約プラン合計は3,227社（前四半期比122社増）となり、10四半期連続で増加しています。周辺領域で注力する「PRパートナーサービス」は、データとAIのビジネス実証に対する大手企業からの評価が契約継続につながり、計画以上の立ち上がりを見せております。

また、子会社の株式会社グルコース及び株式会社NAVICUSは、ともに想定を超える受注を確保し、高水準の稼働を背景に利益貢献を拡大しております。

さらに、タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」及びカスタマーサポートツール「Tayori」は、有料利用数と利用単価の双方を伸ばし、高成長の計画に対して順調に進捗しております。

2025年度の通期業績予想

2025年10月14日に公表する2026年2月期第2四半期（中間期）決算において、通期業績予想を修正する予定です。当期の好調な業績を背景に投資を前倒しで実施しながらも、当社グループは2021年4月13日に公表した中期経営目標「Milestone 2025」で掲げた営業利益35億円の達成計画へ修正する考えです。

当期は「Milestone 2025」の最終年度にあたります。積極的かつ規律ある投資により、持続的な成長と利益拡大の両立を図り、中長期で企業価値の向上を実現してまいります。

注意事項

上記の業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報を基礎とした判断及び仮定に基づいており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

株式会社PR TIMES会社概要

ミッション：行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 ：株式会社PR TIMES （東証プライム、名証プレミア 証券コード：3922）

所在地 ：東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ8F

設立 ：2005年12月

代表取締役：山口 拓己

事業内容 ：- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）の運営

- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」（https://prtimes.jp/story/）の運営

- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR支援の実施

- 動画PRサービス「PR TIMES TV」（https://prtimes.jp/tv）の運営

- アート特化型オンラインPRプラットフォーム「MARPH」（https://marph.com/）の運営

- カスタマーサポートツール「Tayori」（https://tayori.com/）の運営

- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（https://www.jooto.com/）の運営

- 広報PRのナレッジを届けるメディア「PR TIMES MAGAZINE」（https://prtimes.jp/magazine/）の運営

- プレスリリース専用エディター「PR Editor」（https://preditor.prtimes.com/）の運営

- 「isuta」(https://isuta.jp/ )、「STRAIGHT PRESS」(https://straightpress.jp/)等のWebニュースメディア運営、等

URL ：https://prtimes.co.jp/