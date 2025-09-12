沖縄サントリーアリーナにて「Air Force Ball 2025」を開催
沖縄アリーナ株式会社
先日、沖縄サントリーアリーナにて、嘉手納基地に所属するアメリカ空軍による記念式典「Air Force Ball 2025」が開催されました。
Air Force Ball（エアフォース・ボール）は、アメリカ空軍の創立を記念し、その功績と伝統を称えるために行われる格式高い祝賀行事であり、軍関係者やそのご家族が一堂に会するフォーマルなイベントです。
当日は約1,200名を超える参加者が集い、華やかな雰囲気の中で交流が深められました。沖縄サントリーアリーナでの開催は今回で3回目となり、昨年に引き続き、沖縄アリーナ株式会社も招致・協力事業としてサポートを行いました。
また、式典当日には沖縄アリーナ株式会社もご招待いただき、代表の安永が参加させていただきました。会中における司令官のご挨拶の際には、開催協力に対する感謝のお言葉を頂戴しました。
沖縄アリーナ株式会社は、今後も地域や国際的な交流の場として、より多くの皆さまにご利用いただけるよう努めてまいります。
＜開催概要＞
タイトル：Air Force Ball
実施日程：2025年9月6日(土)
主 催：Air Force Ball Committee
共 催：沖縄アリーナ株式会社