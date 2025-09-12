地中海・ギリシャの雄大なる美をまとった香り「Hellenist（ヘレニスト）」がアジア初上陸！話題の新商業施設にオープンするNOSE SHOP 高輪にて9/12（金）先行発売

NOSE SHOP株式会社Hellenist（ヘレニスト）

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、フランス発のニッチフレグランスブランド「Hellenist（ヘレニスト）」の取り扱いを開始。アジア初上陸となる本ブランドを、話題の商業施設「ニュウマン高輪」開業と同時にオープンするNOSE SHOP 高輪にて、2025年9月12日（金）より先行販売いたします。

Hellenistは、ラグジュアリーフレグランスの分野で20年以上のキャリアを持つ、ジャン＝ダヴィッド・ジャコビーによって、2024年に設立されたばかりのフランス発フレグランスブランド。創業者本人が幼少期に訪れて以来、深い愛情を育んできた土地であるギリシャをモチーフに、神話や個人の記憶とが交差する香りを展開しています。

今回、ブランドフルラインアップである4種のオードパルファムに1種のパフュームキット、日本国内ではNOSE SHOP 高輪限定で4種のフレグランスキャンドルを携え、ニッチフレグランス界注目のブランド、Hellenistがアジアに初上陸いたします。

一人の少年の憧れから始まった、ギリシャに捧げる香りの物語

Hellenist 創設者 ジャン＝ダヴィッド・ジャコビー

Hellenistの始まりは、創設者ジャン＝ダヴィッド・ジャコビーの幼少期に遡ります。

彼は、父が語ってくれたギリシャ神話の世界や、6歳の頃家族で訪れたギリシャ・サントリーニ島の雄大な自然や風景に魅了されて以来、15年間に渡って毎年ギリシャを訪れ20以上の島を旅するなど、ギリシャという土地への深い愛情を育んできました。

ブランド名「Hellenist」は、「古代ギリシャに憧れ、ギリシャ的生活様式を受け入れた人々」を意味する言葉。それは、ラグジュアリーフレグランス業界で20年以上のキャリアを重ねたのち、香料会社での経験を経てギリシャに捧げる香りを作るに至った、真の「ヘレニスト」である彼自身を意味する言葉でもあります。

地中海の美学に根ざした、香りをまとう人の記憶を呼び覚ます香り

Hellenist（ヘレニスト）

ブランドを通して表現する地中海の美学とは、どこまでも続く鮮やかな海や空、陽光を浴びた白亜の建築物が織りなす、青と白のコントラスト。そして、悠久の時を経て息づくギリシャ神話や、その地が育んだ自然にインスパイアされた、ありのままの美へのオマージュ。

生み出す香りは、過去と現在の境界を曖昧にするような「時間の永続性」をテーマとし、ギリシャ神話という集合的な記憶をまとった香りが、香りをつける人自身の記憶を呼び覚ますことを目指しています。

そしてHellenistは、この地中海に根ざした美学をオードパルファムとフレグランスキャンドルのコレクションにそれぞれ落とし込み、香りの世界を描いています。

地中海の才能と自然が息づく、芸術性豊かなプロダクト

ネオキュビズムアーティスト カルロ・アメン

創業者ジャコビーの情熱の元には、現代の香水界で活躍する調香師やアーティストが集います。アートワークを手掛けるのは、キュビズムを現代的に再解釈した表現を追求するネオ・キュビストで、地中海出身のカルロ・アメン。さらにアレクサンドラ・カルランをはじめ、業界の第一線を走る調香師たちが香水を手掛けます。

サステナビリティにもこだわり、香料には、地中海地域で厳選された天然素材を使用。その他、キャップやボトルガラス、紙に至るまでが、地中海沿岸諸国で作られています。

創設者の半生、世界随一の才能、そして地中海の恵み。そのすべてが融合し、ギリシャ・地中海の美学溶け合う香りの世界をお楽しみください。

Hellenist（ヘレニスト）

ラインアップ 全9種

オードパルファム（4種）15ml 7,700円、100ml 29,700円（税込）

パフュームキット（1種）15ml × 3種 19,800円（税込）

フレグランスキャンドル（4種）180g 14,300円（税込）※NOSE SHOP 高輪限定

発売日｜2025年9月12日（金）NOSE SHOP 高輪にて先行販売

※その他取扱店舗、オンラインストアでは10月以降発売予定

［ラインアップ］

オードパルファム

ミソロジー コレクション

ギリシャの神々や伝説に着想を得た香りのコレクション。幼少期の物語の記憶と、ギリシャの創造性が溶け合い夢幻の世界へと誘う。地中海地域で厳選された最高品質の原料のみを使用し、第二の肌のように親密でありながら力強さのある香りが特徴のコレクション。

Hellenist「ル シャン ダシール」100ml

商品名｜ル シャン ダシール（アキレウスを讃える歌）

価格｜15ml 7,700円、100ml 29,700円（税込）

塩気を含んだ風が運ぶ、イモーテルとオレンジブロッサムの香り。黄金の冠を戴き、スキロス島に身を隠した若き英雄アキレウス。その吐息はきらめき、声は音楽のように響く。伝説は香りとなって、今もなお生き続ける。

トップ｜ネロリ、レモン、ブラックペッパー

ボディ｜ゼラニウム、オレンジブロッサム、イランイラン

ベース｜イモーテル、ベチバー、ムスク

パフューマー｜アレクサンドラ・カルラン

Hellenist「ア ロンブル ダルテミス」100ml

商品名｜ア ロンブル ダルテミス（アルテミスの森の目覚め）

価格｜15ml 7,700円、100ml 29,700円（税込）

朝霧に包まれたヒオス島の森。女神アルテミスの気配に導かれ、眠れる木々と大地が光とともにそっと息を吹き返す。小川のせせらぎ、黒スグリの瑞々しさ、湿ったオークモス。そのすべてが、目覚めの喜びに溶けていく。

トップ｜ブラックカラント、ベルガモット、スズランアコード

ボディ｜ローズ、フィグツリーアコード、アンブレット

ベース｜オークモスアコード、サンダルウッド、ベチバー

パフューマー｜スージー・ル＝エレ

Hellenist「レ ブラ ドゥ モルフェ」100ml

商品名｜レ ブラ ドゥ モルフェ（モルペウスのまどろみ）

価格｜15ml 7,700円、100ml 29,700円（税込）

ヒナゲシ咲くリムノス島の洞窟。夢の神モルペウスは、黒檀の寝台でまどろみ、すべての記憶に甘い霞を吹きかける。ヘリオトロープとバニラ、病みつきになる香りに包まれ、憂鬱は溶け、言葉なき快楽に沈む。

トップ｜バイオレットリーフ、ピーチアコード、ヘリオトロープアコード

ボディ｜アイリス、バイオレットアコード、ヘーゼルウッドアコード

ベース｜バニラ、トンカマメ、カシュメラン

パフューマー｜スージー・ル＝エレ

Hellenist「レ デュー オー バン」100ml

商品名｜レ デュー オー バン（神々の湯浴み）

価格｜15ml 7,700円、100ml 29,700円（税込）

キプロス島「アドニス浴場の滝」。水晶のような清流と水煙の奥で、美の女神アフロディーテと美青年アドーニスが戯れる。裸身のふたりが交わす湯浴みは、官能と清らかさが溶け合う神聖な儀式。夏の午後、幻のように。

トップ｜ジュニパーベリー、レモン、ユーカリ

ボディ｜ウォーターフラワーズ、ローズマリー、フラワープール(R)

ベース｜パチョリ、ベチバー、アンブロキサン

パフューマー｜ピエール・ゲロ

パフュームキットHellenist「ディスカバリーキット」15ml × 3種

商品名｜ディスカバリーキット 3X15ml（パフュームキット）

価格｜15ml × 3種 19,800円（税込）

ギリシャ神話に着想を得て、「時間の永続性」をテーマに香りを創造するHellenist。その香水を収めた特別なセットは、地中海の記憶とまとう人自身の過去を呼び覚ます、香りのタイムカプセル。

ラインアップ｜ル シャン ダシール、ア ロンブル ダルテミス、レ ブラ ドゥ モルフェ

フレグランスキャンドル

ミスティカル ランドスケープ コレクション

ギリシャの美しさにインスパイアされたコレクション。「香水」という言葉の起源（per fumum＝煙を通して）へのオマージュ。本コレクションでは、嗅覚的絵画という発想で香りを展開。それぞれのキャンドルは、地中海を象徴する主要な原料の1つを主役とし、そこに2つの香料によって、豊かさを加えることで、絵画的かつ没入感のある空間を創出する。

Hellenist「フィゲ サクレ」180g

商品名｜フィゲ サクレ（聖なるフィグ）

価格｜180g 14,300円（税込）

エーゲ海北西部に浮かぶ島、スコペロス島の樹齢100年を超えるイチジクの木陰。海の調べに揺れる島の斜面に立つ、白い漆喰の古い礼拝堂。香の煙の神秘性と、フィグの瑞々しい緑は、影と光が交錯する、聖なる風景。

NOTE｜ピンクペッパー、フィグアコード、インセンス

パフューマー｜スージー・ル＝エレ

Hellenist「ラバンド オランプ」180g

商品名｜ラバンド オランプ（オリンポス山のラベンダー）

価格｜180g 14,300円（税込）

ギリシャ最高峰、神々が星々を撫でるオリンボス山の頂。氷風に優しく梳かれる秘密の庭園に、澄んだ息吹が満ちる。ラベンダーがミントの清涼感とブラックカラントの煌めきをまとい、大地と天空の狭間を駆け抜ける。

NOTE｜ブラックカラント、ミント、ラベンダー

パフューマー｜スージー・ル＝エレ

Hellenist「モアソン セレスト」180g

商品名｜モアソン セレスト（天上の収穫）

価格｜180g 14,300円（税込）

エーゲ海南部、ロドス島の野に今も響く古の祭儀の囁き。天上の収穫がもたらす甘やかな一雫。女神デメテルへの供物のように、黄金の麦が蜂蜜とミルクのクリーミーさと溶け合い、大地と神性をつなぐ神秘の香り。

NOTE｜ブラン、ハニー、サンダルウッド

パフューマー｜アレクサンドラ・カルラン

Hellenist「ジャスミン ネクター」180g

商品名｜ジャスミン ネクター（ジャスミン ネクター）

価格｜180g 14,300円（税込）

エーゲ海に浮かぶサントリーニ島の夏の夜。迷路のような白い路地で陶酔するように咲き誇るジャスミン。ピーチとイランイランが重なり恋人たちの囁きのように甘く誘う。星降る空の下で交わされる情熱的な抱擁の記憶。

NOTE｜ピーチ、ジャスミン、イランイラン

パフューマー｜スージー・ル＝エレ

Hellenist（ヘレニスト）

Hellenist｜ヘレニスト

香りで旅する、記憶という神殿

「Hellenist（ヘレニスト）」は、2024年に創設されたフランス発のニッチフレグランスブランド。その名は、古代ギリシャに憧れ、ギリシャ的生活様式を受け入れた人々を意味する。創設者ジャン＝ダヴィッド・ジャコビーは、幼少期に旅したサントリーニ島で神話と文化に魅了され、以来ギリシャへの深い愛情を育んできた。ラグジュアリーフレグランス業界で20年以上のキャリアを重ねたのち、香料会社での経験を経て、ギリシャに捧げる香りのプロジェクトとしてこのブランドを立ち上げた。Hellenistの香りは、ギリシャ神話や個人の記憶と結びつき、過去と現在の境界を曖昧にしながら、ポジティブなノスタルジーを呼び覚ます。「時間の永続性」というテーマのもと、まとう者それぞれの“記憶という神殿”を香りで旅するような没入体験を生み出す。使用する原料は、ギリシャをはじめとする地中海地域で厳選された天然素材。サステナブルでリサイクル可能なパッケージや、ネオ・キュビストのアーティスト、カルロ・アメンによるラベルイラストなど、プロダクト全体に地中海の美学が息づいている。過去の神話が香りによって命を吹き込まれ、人生の記憶にリンクしたフレグランスが、まとう者を静かに時の旅へと誘う。

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に14店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

［店舗一覧］ （＊）ー Hellenist取扱店

NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707

NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台（＊）

東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 高輪（＊）

東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 3F TEL 03-6721-6661

NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP ONE FUKUOKA

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880

NOSE SHOP 福岡（＊）

福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP オンラインストア（＊）

https://noseshop.jp