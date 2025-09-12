リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（代表取締役社長：笠井 徹）は、a23s株式会社（代表取締役：崎地 康文、以下 a23s）が提供する企業法務アウトソース・サービスALSP「クラウドリーガル」の販売を開始いたします。

企業を取り巻く法令や規制は年々複雑化しており、コンプライアンス体制の強化や契約リスクの管理の重要性は、企業規模を問わず高まっています。一方で、特に中堅・中小企業では、専任の法務担当者を確保することが難しく、法務対応に不安を抱えるケースも少なくありません。

こうした状況を受け、株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）が「RICOH Innovation Fund」を通じて資本提携するa23sの「クラウドリーガル」をリコージャパンが販売開始し、日本国内の中堅・中小企業における法務業務のDX支援を本格的に開始いたします。

なお、リコージャパンが主に中堅以上のお客様向けに提供している法務支援クラウドサービス「RICOH Contract Workflow Service」は、7月に新たに類似事案検索機能を実装し、法務相談への回答の精度・速度向上にさらに貢献できるようになりました。「クラウドリーガル」の販売と併せ、中堅・中小企業から大手企業まで、幅広いお客様に対して法務業務のDXを実現するサービスを拡充しています。

今後もリコーおよびリコージャパンは、リーガルテック領域におけるサービス拡充を進め、企業の柔軟かつ実用的な法務体制の構築に貢献してまいります。

企業法務アウトソース・サービスALSP「クラウドリーガル」の概要

「クラウドリーガル」は、a23ｓが提供する、契約書作成・レビュー、法律相談、法務業務のアウトソースまでをオンラインで完結できるクラウド型サービスです。

主な特徴

- スマート契約書作成：質問に答えるだけで契約書を自動生成- 法務・労務相談：チャット・オンライン会議による個別相談対応- 契約書レビュー：弁護士によるレビューと修正案の提示- カスタム法務アウトソース：専門チームによる法務業務支援- 地域を問わず均質なサービス提供（オンライン完結）

「RICOH Contract Workflow Service」類似事案検索機能の概要

法務担当者に送信された相談内容をもとに、過去の類似事案の回答や契約内容等のデータを検索し表示。これにより、法務による回答の精度・速度を向上させることが可能となります。

■関連情報

「クラウドリーガル」（a23s株式会社）

https://www.cloudlegal.ai/

RICOH Contract Workflow Service（法務支援クラウドサービス）

https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-contract-workflow-service

クラウドリーガル「RICOH Innovation Fund」を通じて、a23s社と資本提携締結（株式会社リコー、4/23プレスリリース）

https://jp.ricoh.com/release/2025/0415_1

■お問い合わせ

＜報道関係のお問い合わせ先＞

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ブランディンググループ

E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com

＜お客様の問い合わせ先＞

リコージャパン クラウドリーガル商品担当へのお問い合わせ

https://www.secure.rc-club.ricoh.co.jp/cloudlegal

企業情報

■リコージャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/154_1_1593a0b426c30ec5a0df622e34179630.jpg?v=202509130326 ]

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

リコージャパンは、「人にやさしいデジタルを全国の仕事場に」をコンセプトに、お客様の働く環境における業務ワークフローの自動化・省力化に貢献する最適な商品やサービスを提供し、経営課題の解決や企業価値の向上を支援するとともに、それらの活動を通じて社会課題解決に貢献してまいります。

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan

リコーグループについて

リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。

“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

▽リコーグループ企業・IRサイト

https://jp.ricoh.com/