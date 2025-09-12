頂点へのラストスパート！3歳ダート三冠競走の最終戦「ジャパンダートクラシック（JpnI）」BSイレブンでの生中継が決定！！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、3歳ダート三冠競走の最終戦「2025 ジャパンダートクラシック 生中継 ～ダート三冠 最終決戦～」をBSイレブンにて生中継しますので、お知らせいたします。

10月8日（水）の「ジャパンダートクラシック（JpnI）」生中継では、ゲストにお笑い芸人のカンニング竹山さんをお迎えし、MCにはフリーアナウンサーの福原直英さん、解説者としてホースコラボレーターの細江純子さん、競馬評論家の古谷剛彦さんが出演。豪華な出演陣と共に、羽田盃・東京ダービーと続いた3歳ダート三冠競走の最終戦となる「ジャパンダートクラシック（JpnI）」白熱のレースを最後までお楽しみください。

全国無料でご視聴いただけるBSイレブンの生中継番組では、皆さまのご期待にお応えし、今年もビッグレースにふさわしい出演陣でお届けします。ぜひご覧ください。

＜BSイレブン生中継番組概要＞

「2025ジャパンダートクラシック生中継 ～ダート三冠 最終決戦～」

放送日：2025年10月8日（水）

放送時間：19時00分～20時58分

MC ：福原直英さん（フリーアナウンサー）

解説者：細江純子さん（ホースコラボレーター）、古谷剛彦さん（競馬評論家）

ゲスト：カンニング竹山（お笑い芸人）

番組内容：ジャパンダートクラシック（11R）を中心に、10Rと12Rも番組内で生中継します。