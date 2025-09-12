大学女子駅伝の関東No1決定戦！「第31回関東大学女子駅伝」を10/4 (土)8：45よりCS放送日テレジータスにて生中継！

株式会社ＣＳ日本(C)NTV

大学女子駅伝の関東No１を決める「関東大学女子駅伝」をCS放送日テレジータスにて初中継！

関東駅伝女王に輝くのはどの大学なのか！？そして「全日本大学女子駅伝」のシード校（大東文化大・城西大・拓殖大・筑波大）をのぞく上位6校に与えられる「全日本」出場権の行方は！？本大会は、千葉ニュータウン周回コースを舞台に繰り広げられる６区間34.4ｋｍ。23チームの継走を生中継でお届けします。

さらに！こちらの番組は、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*1に対応！

お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！学生たちによる白熱した争いをぜひリアルタイムでご覧ください！

*1…スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

第31回 関東大学女子駅伝

10月4日(土) 8：45～11：30 生中継/配信

解説：吉村玲美（大東文化大OG・元3000m障害日本代表）

実況：石川みなみ

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法

スカパー！番組配信にてご覧いただけます。

日テレジータスの「スカパー！番組配信」にて配信いたします。

◆「第31回関東大学女子駅伝」番組ページ

https://www.gtasu.com/athletics/kgrrjoshiekiden/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

そのほかＪ：ＣＯＭ、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかりなどでご覧いただけます

◆視聴方法とお問い合わせ先

日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）

https://www.gtasu.com/subscription/

日テレジータスカスタマーセンター

TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階