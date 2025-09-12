大学女子駅伝の関東No1決定戦！「第31回関東大学女子駅伝」を10/4 (土)8：45よりCS放送日テレジータスにて生中継！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ＣＳ日本



(C)NTV

大学女子駅伝の関東No１を決める「関東大学女子駅伝」をCS放送日テレジータスにて初中継！


関東駅伝女王に輝くのはどの大学なのか！？そして「全日本大学女子駅伝」のシード校（大東文化大・城西大・拓殖大・筑波大）をのぞく上位6校に与えられる「全日本」出場権の行方は！？本大会は、千葉ニュータウン周回コースを舞台に繰り広げられる６区間34.4ｋｍ。23チームの継走を生中継でお届けします。



さらに！こちらの番組は、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*1に対応！


お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！学生たちによる白熱した争いをぜひリアルタイムでご覧ください！


*1…スカパーで放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー番組配信」に対応



＜放送日程＞


第31回 関東大学女子駅伝


10月4日(土)　8：45～11：30　生中継/配信


解説：吉村玲美（大東文化大OG・元3000m障害日本代表）


実況：石川みなみ


※放送日時、放送内容は変更の可能性あり




(C)NTV

(C)NTV

(C)NTV

(C)NTV

◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法


スカパー番組配信にてご覧いただけます。


日テレジータスの「スカパー番組配信」にて配信いたします。



◆「第31回関東大学女子駅伝」番組ページ


https://www.gtasu.com/athletics/kgrrjoshiekiden/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆視聴方法


日テレジータス：スカパー（ＣＳ２５７）、スカパープレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）


そのほかＪ：ＣＯＭ、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかりなどでご覧いただけます



◆視聴方法とお問い合わせ先


日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）


https://www.gtasu.com/subscription/　



日テレジータスカスタマーセンター


TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式ＳＮＳ


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋 知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階