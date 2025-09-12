¡Ú±Ã·¼Âç³Ø¡Û¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò·ò¹¯¹ÔÆ°¤Ë¡ª±Ã·¼ÂçÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÄ©Àï¤¬¹Åç¸©»Ù±ç»ö¶È¤ËºÎÂò¡¡― ¼ã¼Ô¤Î±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È²Ê³Ø¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¥×¥í¥°¥é¥à ―
±Ã·¼Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹ Í¿®ËÓ¹°¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï2025Ç¯£³·î¤Ë½é¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè£±´üÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÌÚÂ¼ÐÒÊ¿¤µ¤ó¡¦ÉÜÀîÑÛÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Â´¶È¸å¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¿åÅÔ¹Åç¡×¤òµ¯¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡¢Âè9´üCamps¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖPANORAMA¡×¤Ë±þÊç¤·¡¢£²²ó¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¸¥¿ÈÀ¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¥×¥í¥°¥é¥à¡§¿åÅÔ¹Åç¤«¤é¤Î·ò¹¯¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø¡×¤¬»Ù±ç»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë±¿Æ°ÉÔÂ¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä·ò¹¯Ìµ´Ø¿´ÁØ¤Ï´ûÂ¸¤Î·ò¹¯Áý¿Êºö¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¼çÍ×¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÈÂª¤¨¡¢±¿Æ°¤È¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ëÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿åÅÔ¹Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±Ã·¼Âç³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤â¤È¤Ë¹Åç¤Î¿åÊÕ¶õ´Ö¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯3·î¡¢Âè£±´üÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¦ÉÜÀî¤µ¤ó¡ÊÁ°½Ò¡Ë¤¬ÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤È¼«Á³´Ä¶¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢¹Åç¤Î³¹¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¡Camps¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖPANORAMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Åç¸©¤¬ÀßÃÖ¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ö¡¦¤Ò¤í¤·¤Þ Camps¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤ä»ö¶È¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÄ©Àï¼Ô¡×¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ú³µÍ×¡Û
ºÎÂòÍ½Äê¿ô¡ÊÄ©Àï¼Ô¡Ë¡§15¼ÔÄøÅÙ
ÂÐ¾Ý¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¹Åç¸©Æâ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
2025Ç¯£¹·î12Æü(¶â)¡¡³èÆ°³«»Ï
2025Ç¯10·î28Æü(²Ð)¡¡¸òÎ®¥Ô¥Ã¥Á¥Ç¥¤¡õ¥Ê¥¤¥È
2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)¡¡Ãæ´ÖÈ¯É½²ñ
2026Ç¯£²·îÃæ½Ü¡¡¡¡¡¡À®²ÌÈ¯É½²ñ
