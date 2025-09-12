【NHKカルチャー】9月21日（日）開催！『あらしのよるに』の作者、きむらゆういち先生による特別講座がＮＨＫ文化センター青山教室で開催！声優で作家の浅野真澄さんが聞き手として登壇。

ＮＨＫ文化センター青山教室では9/21（日）に『あらしのよるに』など数々の名作童話の作者として知られるきむらゆういち先生を講師に迎え、特別講座を開催します。


知っているようで知らない童話作家の世界。



童話と他の作家ではどのような点が異なるのでしょうか？


どうやったら童話作家になれるのでしょうか？


童話を書きたいと思ったら、まずは何から始めるべきでしょうか？



そんな「童話作家の世界」について、声優で作家の浅野真澄さんを聞き手に迎え深堀りしていきます。



プロに学ぶ執筆に必要な思考法など、実践にも役立つ知識が満載！


「童話作家の世界」に触れてみませんか？




絵本作家・童話作家　きむら ゆういちさん

【講師プロフィール】


きむら ゆういち


東京都生まれ。


幼児番組のアイディアブレーンなどを経て絵本・童話作家に。


『あらしのよるに』で講談社出版文化賞絵本賞ほか数々の賞を受賞。


日本絵本賞を受賞した『オオカミのおうさま』やベストセラー『あかちゃんのあそびえほん』シリーズ、NHK Eテレ『パッコロリン』のキャラクターデザインなどでも知られている。



声優・作家　浅野 真澄さん

あさの ますみ


秋田県生まれ。


「浅野 真澄」名義で声優としても活動中。


2007年に書いた『ちいさなボタン、プッチ』での第13回小学館おひさま大賞・最優秀賞受賞をきっかけに創作の道へ。


その後、きむらゆういち主宰「ゆうゆう絵本講座」で学び、現在は同講師も務める。



童話作家の世界　～カルチャーラジオ特別講座～


講師：絵本作家・童話作家　きむら ゆういち


　　　声優・作家　浅野 真澄


開催形式：教室


開催日時：【教　　室】2025年9月21日(日) 14:00～17:00（途中休憩あり）


★【参加者限定】終了後に書籍販売・サイン会を実施予定


★ 講座内でNHKラジオ第2の番組「カルチャーラジオ」の収録を行います。


　 講座の一部が後日放送素材となります。


受講料：会員　4,576円（税込）


　　　　一般　5,269円（税込）


主催：NHK文化センター青山教室


詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1317268.html