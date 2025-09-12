【ネット証券に関する調査】現在、インターネットで株式の売買をしている人は3割弱。ネットでの株式売買経験者のうち、直近1年間に元本が増加した人は5割強

マイボイスコム株式会社

■現在、インターネットで株式の売買をしている人は3割弱。ネット取引経験がある証券会社は「SBI証券」「楽天証券」「野村證券」「マネックス証券」などが上位

■インターネットでの株式売買経験者のうち、直近1年間に元本が増加した人は5割強。現在取引している人の6割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、25回目となる『ネット証券の利用』に関するインターネット調査を2025年8月1日～7日に実施しました。

インターネットでの株式売買状況や意向、証券会社の利用状況などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1667_1_513fe15e02a5fb6b3e5cc4db2b05bf82.jpg?v=202509130326 ]

1. 株式売買の経験

インターネットで株式の売買をしたことがある人は、「現在もしている」「以前はしていた」を合わせて4割弱です。

現在もインターネットで売買をしている人は28.8％、現在株式を売買している人（全体の31.9％）の9割を占めます。

2. インターネット取引をしたことがある証券会社

インターネットでの株式売買経験者が、取引したことがある証券会社は（複数回答）、「SBI証券」が41.9％、「楽天証券」が35.8％、「野村證券」「マネックス証券」「大和証券」が各10％台です。

「楽天証券」「SBI証券」は若年層、「野村證券」は高年代層で比率が高くなっています。

3. 主にインターネット取引をしている証券会社の満足度

現在インターネットで株式売買している人に、主にインターネット取引をしている証券会社について満足度を聞きました。

「満足」「やや満足」の合計値は、主に『SBI証券』『楽天証券』を利用している人では8割強となっています。『SBI証券』利用者では「満足」と回答した人の比率が4割を超えます。

4. 直近1年間における元本の増減

インターネットでの株式売買経験者のうち、直近1年間に元本が増加した人は「大きく増加」「少し増加」を合わせて5割強です。現在取引している人に限ると6割強となっています。

2020年調査以降、元本が増加した人の比率は上がっています。

5. インターネットでの株式売買意向

今後、インターネットで株式売買をしたい人は（「利用したい」「まあ利用したい」の合計）は3割強です。

男性では10・20代が5割強、30～40代が各4割強と高くなっています。現在インターネットで株式売買をしている人では9割強となっています。

6. インターネットで証券取引をする際の重視点

今後インターネットで株式売買をしたい、どちらともいえないと回答した人に聞きました。

証券取引をする場合に重視することは（複数回答）、「取引手数料が安い」が71.2％、「セキュリティが信頼できる」が38.2％、「取引ツールが使いやすい」「口座開設などの手続が簡単」が各3割弱です。

「手続が簡単」「セキュリティが信頼できる」は女性、「手続が簡単」「スマートフォンでの取引がしやすい」は若年層で比率が高くなっています。

☆その証券会社で主にインターネット取引をしている理由（全2,349件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1667_2_9f941f654c1d4e2fa550cfa36d2e533f.jpg?v=202509130326 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1667_3_734f39451e1abd6972d6e7365cd134be.jpg?v=202509130326 ]

