【開催レポート】「第5回 営業戦略会議」で富士通、Sansan、ブイキューブらが営業戦略の最前線を解説！約500名が参加し、満席の講演も

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2025年9月8日から10日の3日間、東京ビッグサイトにて「第5回 営業戦略会議」を開催しました 。エバーリッジ株式会社主催の「マーケティング・セールスWorld」内で行われた本イベントにはSansan、富士通、パーソル総合研究所、Sales Naviといった業界の第一線で活躍する企業が登壇。最新のトレンドや実践的なノウハウが共有され、満席となる講演もあるなど盛況のうちに閉幕しました。

■営業DXや生成AI活用をテーマに、注目企業のキーパーソンが登壇

イベント全体での来場者は3日間で延べ10,621名が来場。そのうち講演型イベントの「営業戦略会議」には約500名が参加しました。

当日は、営業DX・組織連携・生成AI活用など、現代の営業組織が抱える課題に直結するテーマの講演が多数行われました。注目企業のキーパーソンから直接話が聞ける貴重な機会とあり、参加者からは多くの反響が寄せられました。

講演イベントの様子

■主な講演コンテンツ

「富士通式！デジタルセールスの組織戦略」

富士通株式会社 カスタマーグロース戦略室 Digital Sales Division VP, Division長

友廣 啓爾 氏

「営業DXは何からはじめるべきか」

Sansan株式会社 Sansan事業部 SMB第2営業部

藤田 祐樹 氏

「フィードバック×アセスメントでチームを躍動させる -Maneaiが実現する営業組織の可視化と成長メソッド」

株式会社ブイキューブ 営業本部 営業企画統括

加藤 卓大 氏

「営業戦略を現場の実践・成果につなげる！」

株式会社パーソル総合研究所 ラーニング事業本部 営業力強化コンサルティング部 エグゼクティブコンサルタント

坂口 陽一 氏

「データドリブンな組織変革 - 世界標準のレベニューオペレーションモデルによる収益向上」

エンハンプ株式会社代表取締役 兼 ゼロワングロース株式会社取締役CRO

川上 エリカ 氏

「施策と組織で成果を出す！マーケ×営業組織の「連携強度」を高める合意形成フレームワーク」

株式会社EVeM Brand & Storytelling Strategist

富家 翔平 氏

「営業の“才能”はいらない！再現性でつくる売れる営業組織-キーエンス・プルデンシャルの事例から学ぶ-」

株式会社Sales Navi

田中 大貴 氏

「アカウント型ソリューション営業の“型”を創る The Modelを機能させる「営業×マーケ統合戦略」とは」

株式会社パーソル総合研究所 ラーニング事業本部 営業力強化コンサルティング部 シニア・コンサルタント

河村 亨 氏

■「第6回営業戦略会議」の開催も決定

次回の「第6回 営業戦略会議」は、2026年2月に「マーケティング・セールスWorld」内にて開催を予定しています 。リード獲得が可能な協賛プランもご用意しておりますので、営業関連部門のリード獲得を検討している方はお気軽にお問い合わせください。

■『営業戦略会議』とは

『営業戦略会議』特設サイト :https://www.advertimes.com/special/the-meeting-on-sales-strategy/

『宣伝会議』『ブレーン』などの専門誌を発刊してきた宣伝会議が、企業の営業・営業企画・営業推進・DX部門に向けて、「営業」をテーマに実務に役立つ情報を発信するメディアです。記事や動画コンテンツの発信に加えて、大手企業も導入する教育プログラムや、最新ソリューションとの出会いを提供するリアルイベントを運営しています。

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

