【東京都町田市】ガバメントクラウドファンディングによる寄附を募集します

町田市役所プロジェクト１.「子どもにやさしいまちはだれにとってもやさしいまち」の実現に向けて！ あなたの寄附で～若者の”やりたいこと”が実現します！

町田市ではふるさと納税を通して、市の魅力や取組みをＰＲするため、使い途を特定した期間限定の寄附である「ガバメントクラウドファンディング（以下「ＧＣＦ」）を活用しています。今年度は、以下の8事業に対する寄附を募集します。いただいた寄附金は、2026年度の各事業に活用します。

ＧＣＦとは

寄附の使い途を示した期間限定の寄附（ふるさと納税）です。

一般的なふるさと納税と異なり、使い途となる事業の詳細をＰＲすることで、寄附者が応援したい事業に対して寄附する点が特徴です。

寄附を募集するプロジェクト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52170/table/731_1_8a8cf163782a52fd206d47fd015ba708.jpg?v=202509130256 ]

（※）寄附目標額は変更となる場合があります。

募集期間

2025年10月2日（木）から12月25日（木）まで

受付方法

１.インターネットで受付け

ふるさとチョイス ＧＣＦサイト内の各プロジェクト専用ページから受付

（10月2日公開予定）

２.書面で受付け

寄附申出書に必要事項を記入し、財務部財政課へ郵送

プロジェクト２.みんなでつくろう！子どもにやさしいまち ～地域活動に「子どもにやさしい」をプラスＯＮ～プロジェクト３.子どもの可能性を応援！学習支援で子どもの未来をサポートしませんか？プロジェクト４.【こども宅食】手作りのお弁当でひとり親家庭のコミュニケーションと笑顔を増やしたい！プロジェクト５.子どもたちに、より良い学びの環境を提供したい！学びの未来デザインプロジェクトプロジェクト６.子どもたちの読活（よみかつ）を応援！電子書籍でスキマ読書！プロジェクト７.町田を「住みたい」・「訪れたい」きれいなまちに！！プロジェクト８.さくらで交流の輪を広げる！町田さくらまつり支援プロジェクト町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/