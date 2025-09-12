【東京都町田市】ガバメントクラウドファンディングによる寄附を募集します
町田市役所
プロジェクト１.「子どもにやさしいまちはだれにとってもやさしいまち」の実現に向けて！ あなたの寄附で～若者の”やりたいこと”が実現します！
プロジェクト２.みんなでつくろう！子どもにやさしいまち ～地域活動に「子どもにやさしい」をプラスＯＮ～
プロジェクト３.子どもの可能性を応援！学習支援で子どもの未来をサポートしませんか？
プロジェクト４.【こども宅食】手作りのお弁当でひとり親家庭のコミュニケーションと笑顔を増やしたい！
プロジェクト５.子どもたちに、より良い学びの環境を提供したい！学びの未来デザインプロジェクト
プロジェクト６.子どもたちの読活（よみかつ）を応援！電子書籍でスキマ読書！
プロジェクト７.町田を「住みたい」・「訪れたい」きれいなまちに！！
プロジェクト８.さくらで交流の輪を広げる！町田さくらまつり支援プロジェクト
町田市ではふるさと納税を通して、市の魅力や取組みをＰＲするため、使い途を特定した期間限定の寄附である「ガバメントクラウドファンディング（以下「ＧＣＦ」）を活用しています。今年度は、以下の8事業に対する寄附を募集します。いただいた寄附金は、2026年度の各事業に活用します。
ＧＣＦとは
寄附の使い途を示した期間限定の寄附（ふるさと納税）です。
一般的なふるさと納税と異なり、使い途となる事業の詳細をＰＲすることで、寄附者が応援したい事業に対して寄附する点が特徴です。
寄附を募集するプロジェクト[表: https://prtimes.jp/data/corp/52170/table/731_1_8a8cf163782a52fd206d47fd015ba708.jpg?v=202509130256 ]
（※）寄附目標額は変更となる場合があります。
募集期間
2025年10月2日（木）から12月25日（木）まで
受付方法
１.インターネットで受付け
ふるさとチョイス ＧＣＦサイト内の各プロジェクト専用ページから受付
（10月2日公開予定）
２.書面で受付け
寄附申出書に必要事項を記入し、財務部財政課へ郵送
