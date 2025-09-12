【ウェビナー】10/14（火）基幹システムのモダナイゼーションとは　～パナソニックグループを支える当社の取り組み～

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年10月14日（火）『基幹システムのモダナイゼーションとは　～パナソニックグループを支える当社の取り組み～』セミナーを開催します。




https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3829982


日　時：2025年10月14日（火）15：00～15：30


会　場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）


主　催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社


参加費：無料


定　員：50名


対　象：・基幹システムのRFPを検討するのに「まずは何から考えたら良いか」お悩みの方
　　　　・自社に合わせて柔軟に作れるERPに興味をお持ちの方
　　　　・レガシーシステムからの脱却、DXを推進したいとお考えの方




＜内容＞


基幹システムの見直しをするために、まずは何から考えたら良いのか「一般論は分かるけれど自社にどう当てはめて良いのか悩む」という声を多くのお客様からお聞きします。

本セミナーでは、パナソニックグループの全てのシステムを担う当社がグループ会社ごとにある基幹システムについて「各社戦略に合わせた最適なモダナイゼーションにどう取り組んでいるか」など具体例をご紹介します。



https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3829982