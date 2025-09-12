【ウェビナー】10/14（火）基幹システムのモダナイゼーションとは　～パナソニックグループを支える当社の取り組み～

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年10月14日（火）『基幹システムのモダナイゼーションとは ～パナソニックグループを支える当社の取り組み～』セミナーを開催します。

日 時：2025年10月14日（火）15：00～15：30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・基幹システムのRFPを検討するのに「まずは何から考えたら良いか」お悩みの方

・自社に合わせて柔軟に作れるERPに興味をお持ちの方

・レガシーシステムからの脱却、DXを推進したいとお考えの方

＜内容＞

基幹システムの見直しをするために、まずは何から考えたら良いのか「一般論は分かるけれど自社にどう当てはめて良いのか悩む」という声を多くのお客様からお聞きします。



本セミナーでは、パナソニックグループの全てのシステムを担う当社がグループ会社ごとにある基幹システムについて「各社戦略に合わせた最適なモダナイゼーションにどう取り組んでいるか」など具体例をご紹介します。

