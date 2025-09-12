【看護師の人事評価特集】人事評価ラボ内で「看護師 人事評価」に関する特設ページをオープン！

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、人事評価制度に特化した情報プラットフォーム「人事評価ラボ」において、医療・看護分野に焦点を当てた特設ページ「看護師に関する人事評価ページ」を公開しました。看護師の人事評価の課題や事例、制度設計のポイントを網羅的に紹介しています。

人事評価ラボとは？

「人事評価ラボ」とは、人事評価制度や人材マネジメントに関する「人事評価」に特化した情報を提供する専門メディアです。

各種SaaS・コンサルティング企業の紹介、制度設計のノウハウ、導入事例に加え、人事評価の基礎知識から職種別の評価制度まで幅広く取り上げ、現場に直結する情報を発信しています。

特設ページの概要

人事評価ラボのメディアで制作した「看護師 人事評価」特集では、以下のテーマを取り上げています。

看護師人事評価の特集記事

▼【例文あり】看護師の人事考課の書き方と評価ポイント｜自己評価・上司コメントのコツも解説

- 看護師の人事評価制度の特徴や人事評価コメントの書き方- 評価項目や基準の具体例（行動評価、成果評価、患者対応など）- 人事考課の書き方- 導入事例（病院・クリニック・介護施設など）- 評価制度改善のヒント

https://jinjihyouka-lab.jp/nurses-personnel-evaluation/

▼【例文付き】看護師の人事評価コメントの書き方｜評価軸・経験年数別に徹底解説

https://jinjihyouka-lab.jp/nurses-personnel-evaluation-comments/

サービス概要

名称：人事評価ラボ

内容：人事評価制度に関する解説記事、導入事例、専門家インタビューを提供

リリース開始：2025年8月

詳細：https://jinjihyouka-lab.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/