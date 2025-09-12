GBP、創立６周年記念イベントを開催しました！

GBP株式会社

再生可能エネルギー、EV自動車部品、AI及びIoT領域における先進技術を駆使し、グローバルに急速に成長している、~再エネ業界の風雲児~ GBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、創立6周年を迎え、これまでの実績と今後の展望を共有する記念イベントを東京本社にて開催しました。本イベントでは、リパワリング事業をはじめとする日本国内での再生可能エネルギープロジェクトの進捗が発表され、社員が一堂に会して未来に向けた成長ビジョンを確認する機会となりました。

東京オフィス社員集合写真

https://www.gbp-global.com/ja/blog/20250911/

GBPは「再エネ業界の風雲児」として、新しい価値を創り出しながら、常にお客様の課題解決に挑んできました。

創業から6年。これからも挑戦と成長を続け、より良いサービスをお届けしてまいります。