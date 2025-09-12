9月14日(日)放送スタート！日韓国交正常化60周年記念特別番組『2025日韓歌王戦』

株式会社ＢＳ日本

2025年9月14日（日）より、ＢＳ日テレで放送開始する音楽特番『2025日韓歌王戦』は、日韓国交正常化60周年を記念し、両国のトップボーカリストが名誉と誇りをかけて激突する、かつてないスケールの音楽国家対抗戦です。

本番組は、7月からＢＳ日テレで放送した『現役歌王JAPAN』で選ばれた日本のTOP7と、韓国の『現役歌王2』で選ばれた韓国のTOP7が、ジャンルを超えた圧巻のステージパフォーマンスを披露。音楽を通じて両国の文化をつなぐグローバルミュージックフェスティバルとして展開されます。

国境を越えた音楽の競演

(C)CREA STUDIO、MBN、現役歌王JAPAN製作委員会

『2025日韓歌王戦』は、音楽を通じて日韓両国の文化と情熱がぶつかり合う、かつてないスケールの音楽対決です。昨年韓国で放送された「2024日韓歌王戦（女子）」は韓国で最高視聴率15.2%を記録し、SNSでも大きな話題となりました。今年の男子版ではさらに進化したステージ演出と新ルールの導入により、予測不能な展開が視聴者を魅了します。

ジャンルはトロット、R&B、ロック、ダンスなど多彩で、各国の代表がそれぞれの持ち味を最大限に発揮。日本代表には、圧倒的な歌唱力と個性を持つ竹中雄大（Novelbright）を筆頭に、Masaya、TAKUYA、Juni、SHU、木本慎之介、Shinが登場。韓国代表も『現役歌王2』から選ばれた精鋭7名が参戦し、国境を越えた熱いステージが繰り広げられます。両国の審査員による厳正な評価と、観客のリアルタイム投票が勝敗を左右する緊張感あふれる構成も見逃せません。ぜひお見逃しなく！

■竹中雄大PRコメント

『現役歌王 JAPAN』は一人ひとりが戦場というか戦い合っていましたが、『2025日韓歌王戦』はチーム対抗戦なので、日本と韓国のTOP7の和気あいあいとした場面であったり、歌もそうですが、TOP7の団結力とか絆もしっかり目に焼き付けてもらえたらうれしいなと思っています。