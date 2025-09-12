FRaU11月号 “まるごと一冊ウェルビーイング“号表紙は 吉岡里帆！　エネルギーが満ちるハワイで思いを紡ぐ。さらに夏帆、松本穂香、小野寺太志らが、『私のウェルビーイング』を語る。

株式会社講談社

今度のテーマは、Well-Being（ウェルビーイング）！

9月19日（金）発売のFRaU SDGs 2025年11月“まるごと一冊ウェルビーイング“号の表紙を飾るのは、俳優・吉岡里帆さん！ハワイ・オアフ島の大自然に抱かれながら、自分なりのウェルビーイングを考えたドラマチックな表紙＆カバーストーリーから始まる、まるごと一冊ウェルビーイング特集号です。

海と風、大地のエネルギーが満ちるハワイで、吉岡里帆が語る親子に宿る慈しみと、「もう少し自分や、大切な人のために時間をつかってもいいのでは」という思い。

自然の息づかいとともに紡がれるその言葉を、ハワイの景色とともに届けます。

いまやSDGsという言葉は誰もがご存じでしょうが、サステナブルな取り組み、地球温暖化、気候変動、食糧ロスやごみの削減といっても、テーマが大きすぎて、いまひとつ“自分ごと”として感じにくいという方も多いでしょう。そこでFRaUはSDGsより一歩先に進んだ概念といわれるSWGs（Sustainable Well-being Goals）から、ウェルビーイングについて考え、さまざまな事例を紹介し、すべての読者の皆さまが、それを実践できるような一冊をつくりました。

俳優の夏帆さん、松本穂香さん、バレーボール日本代表の小野寺太志さん、アーティスト・清川あさみさん、お笑いコンビ・かが屋さんほか、たくさんの方々に自身のウェルビーイングについて語っていただいているほか、旅から、スポーツによるコミュニティづくりから、発酵食から、ビューティから、保護犬・猫から……さまざまなものからウェルビーイングを得る、感じる術も、詳しくお伝えします！

私が元気だと､みんなも幸せになる ウェルビーイングって魔法みたい！

FRaU11月号は9月19日（金）発売！

書籍情報

FRaU2025年11月号 書影

FRaU2025年11月号

発売日:2025年9月19日(金)

価格:1200円(税込)

発行:講談社

目次

008 吉岡里帆 ハワイの自然に身も心もゆだねて

018 “新しいハワイ”でWell-Beingな体験

034 私のウェルビーイング

036 夏帆 俳優 私の心を満たす、読書時間

040 小野寺太志 バレーボール日本代表 家族と一緒に過ごす日常

042 松本穂香 俳優 「謎解き」が最高のリフレッシュ！

044 かが屋 お笑い芸人 好きなことを追求したり、吟味する時間

046 清川あさみ アーティスト 創作は心満たされる瞬間の連続

043 堀 道広 漫画家､金継ぎアーティスト / 044 布山 瞳 フローリスト

045 松浦尚子 薬剤師､養生アドバイザー / 046 堀出 隼 アートディレクター

052 トレイルツアーで見つける“わたしペース”の達成感

056 ピックルボールでつくる心地よいコミュニティ

060 体が変わる､心が整う。 ウェルネス旅に出かけよう

068 金ヶ江悦子 私がSWGsに目覚める旅

070 微生物で食卓をおいしく楽しく！ あの人の発酵暮らし

080 「このコのため」が私の生きる力～保護犬・猫を迎えるということ～

088 書くことでつながる｡書くことで癒やされる。 「手紙」のすすめ

092 Well-Beauty 肌から､ウェルビーイングへ｡

094 いま､時代は リジェネラティブ・ビューティ！

098 ご機嫌な自分になる 大人のプレイフルメイク

102 気持ちをうまく切り替えるには。ナチュラル系フレグランスを味方に

106 毎日気づいたときに､ひとつずつ｡ Well-Beautyこつこつカレンダー

112 日常をごきげんに変える お笑い脳のつくり方