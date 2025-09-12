FRaU11月号 “まるごと一冊ウェルビーイング“号表紙は 吉岡里帆！　エネルギーが満ちるハワイで思いを紡ぐ。さらに夏帆、松本穂香、小野寺太志らが、『私のウェルビーイング』を語る。

株式会社講談社

今度のテーマは、Well-Being（ウェルビーイング）！



9月19日（金）発売のFRaU SDGs 2025年11月“まるごと一冊ウェルビーイング“号の表紙を飾るのは、俳優・吉岡里帆さん！ハワイ・オアフ島の大自然に抱かれながら、自分なりのウェルビーイングを考えたドラマチックな表紙＆カバーストーリーから始まる、まるごと一冊ウェルビーイング特集号です。




海と風、大地のエネルギーが満ちるハワイで、吉岡里帆が語る親子に宿る慈しみと、「もう少し自分や、大切な人のために時間をつかってもいいのでは」という思い。


自然の息づかいとともに紡がれるその言葉を、ハワイの景色とともに届けます。



いまやSDGsという言葉は誰もがご存じでしょうが、サステナブルな取り組み、地球温暖化、気候変動、食糧ロスやごみの削減といっても、テーマが大きすぎて、いまひとつ“自分ごと”として感じにくいという方も多いでしょう。そこでFRaUはSDGsより一歩先に進んだ概念といわれるSWGs（Sustainable Well-being Goals）から、ウェルビーイングについて考え、さまざまな事例を紹介し、すべての読者の皆さまが、それを実践できるような一冊をつくりました。


俳優の夏帆さん、松本穂香さん、バレーボール日本代表の小野寺太志さん、アーティスト・清川あさみさん、お笑いコンビ・かが屋さんほか、たくさんの方々に自身のウェルビーイングについて語っていただいているほか、旅から、スポーツによるコミュニティづくりから、発酵食から、ビューティから、保護犬・猫から……さまざまなものからウェルビーイングを得る、感じる術も、詳しくお伝えします！


私が元気だと､みんなも幸せになる　ウェルビーイングって魔法みたい！


FRaU11月号は9月19日（金）発売！



書籍情報




FRaU2025年11月号 書影

FRaU2025年11月号


発売日:2025年9月19日(金)
価格:1200円(税込)
発行:講談社


目次



008　吉岡里帆 ハワイの自然に身も心もゆだねて


018　“新しいハワイ”でWell-Beingな体験


034　私のウェルビーイング


036　夏帆 俳優　私の心を満たす、読書時間


040　小野寺太志 バレーボール日本代表　家族と一緒に過ごす日常


042　松本穂香 俳優　「謎解き」が最高のリフレッシュ！


044　かが屋 お笑い芸人　好きなことを追求したり、吟味する時間


046　清川あさみ アーティスト　創作は心満たされる瞬間の連続


043　堀 道広 漫画家､金継ぎアーティスト　/ 044　布山 瞳 フローリスト


045　松浦尚子 薬剤師､養生アドバイザー　/ 046　堀出 隼 アートディレクター


052　トレイルツアーで見つける“わたしペース”の達成感


056　ピックルボールでつくる心地よいコミュニティ


060　体が変わる､心が整う。 ウェルネス旅に出かけよう


068　金ヶ江悦子 私がSWGsに目覚める旅


070　微生物で食卓をおいしく楽しく！ あの人の発酵暮らし


080　「このコのため」が私の生きる力～保護犬・猫を迎えるということ～


088　書くことでつながる｡書くことで癒やされる。 「手紙」のすすめ


092　Well-Beauty 肌から､ウェルビーイングへ｡


094　いま､時代は リジェネラティブ・ビューティ！


098　ご機嫌な自分になる 大人のプレイフルメイク


102　気持ちをうまく切り替えるには。ナチュラル系フレグランスを味方に


106　毎日気づいたときに､ひとつずつ｡ Well-Beautyこつこつカレンダー


112　日常をごきげんに変える お笑い脳のつくり方