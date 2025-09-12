株式会社アースインフィニティ

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は2025年7月期において、堅調な業績を上げることができ、

当第4四半期では、契約件数増加のため顧客集めを強化し、

中長期計画で公表しております売上高100億円も見えてまいりました。

これはひとえに株主の皆様、そしてお客様・取引先の皆様のご支援の賜物であり、

心より感謝申し上げます。

しかしながら、市場においては短期的な要因や需給の影響により、

株価が一時的に変動する局面もございます。

こうした変動は、必ずしも当社の企業価値を正しく反映したものではございません。

当社は、短期的な株価の動きに惑わされることなく、

中長期的な企業価値の向上を第一に考え、経営にあたっております。

今回の配当増額および中間配当の新設は、株主の皆様に対する揺るぎない還元姿勢の証であり、

今後の成長への確固たる自信の表れです。

私たちは、持続的な成長と株主還元の両立を経営の柱とし、

株主の皆様と共に歩みを進めてまいります。

どうぞ今後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社アースインフィニティ

代表取締役社長 濱田 幸一